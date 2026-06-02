"זה מטריד"

אל תעשו את זה: דיילים חושפים מה הדבר הכי מעצבן שנוסעים עושים

דיילי טיסה אמריקאים מבקשים מנוסעים להפסיק לגעת בהם כדי למשוך תשומת לב | "זה קורה כל כך הרבה", תיאר דייל וותיק

דיילי טיסה אמריקאים יצאו בקריאה לנוסעים להפסיק לגעת בהם כדי למשוך את תשומת ליבם, בטענה כי מדובר ב"אחד הדברים המטרידים ביותר" שהם חווים במהלך עבודתם.

בפודקאסט "כרוניקות מושב הדיילים" סיפר הדייל הוותיק ג'ושוע בויד כי "נוגעים ודוחפים אותנו כל הזמן". לדבריו, "זה קורה כל כך הרבה שאם היינו מקבלים דולר על כל פעם, היינו מיליונרים".

הדייל הציע כי במקום לגעת בדיילים מומלץ להשתמש בכפתור הקריאה, ליצור קשר עין או לנופף ביד בנימוס.

מומחית הנימוסים דיאן גוטסמן מטקסס הסבירה בריאיון ל'פוקס ניוז' כי "כפי שלא הייתם נוגעים בנוסע שיושב לידכם, כך גם לא צריך לגעת בדייל כדי לקבל את תשומת לבו". היא הוסיפה כי "אמירת 'סליחה' בקול מעט חזק יותר אולי מרגישה נועזת, אבל היא בהחלט מתאימה יותר מנגיעה בזרוע, בכתף או בכל חלק אחר בגוף".

לדבריה, יש לזכור כי תפקידם המרכזי של הדיילים הוא בטיחות הנוסעים וכי כללי הנימוס הבסיסיים מחייבים לכבד את המרחב האישי שלהם.

