תיעוד הכריזה המקורית בטקסס| צילום: צילום: רשתות חברתיות
סרטון ויראלי מציג כריזה מקורית מניידת משטרה בטקסס לעבר אדם שטייל עם כלבו, וחסם מבלי לשים לב את דרכה של הניידת.
השוטר, שהשתמש במערכת הכריזה של הרכב, פנה אליו בהומור ואמר: "לכלב שלך יש יותר מודעות למצב ממך כרגע". לאחר מכן שיבח את הכלב במילים: "כלב טוב".
האירוע התרחש בעיר דאלאס, ותועד בווידאו שהופץ ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת אמריקניים.
הסרטון זכה למיליוני צפיות ולתגובות משעשעות ברשת, כאשר רבים מהגולשים הסכימו כי הכלב אכן הפגין ערנות רבה יותר מבעליו.
0 תגובות