גורם בצוות ראש הממשלה שהיה מעורב בשיחת הטלפון הלילית בין נתניהו לטראמפ הכחיש את הטענות על הטחות אישיות במהלך השיחה, אך ציין כי היא הייתה "מתוחה" .

לדבריו, השיחה עסקה בעיקר בתלונות הדדיות על ציוצים ברשתות החברתיות. טראמפ התלונן שמציוץ נתניהו השתמע שהמלחמה נמשכת במלוא העוצמה למעט תקיפות בביירות, ואילו נתניהו התלונן שמפוסט של טראמפ השתמע שישראל חדלה אש בכל החזיתות.

טראמפ אמר בתגובה שקשה להציג בעולם את עמדת ישראל, והדבר גורר שנאה כלפיה. השיחה הסתיימה בהסכמה שישראל תימנע מתקיפות בדרום ביירות, בתנאי שלא תותקף בתוך גבולה.

על פי פרסום מוקדם יותר של ברק רביד בחדשות 12, טראמפ תקף את נתניהו בשיחה בשל כוונתה של ישראל להסלים את הלחימה בלבנון. במהלך השיחה, כך לדברי בכיר בארה"ב, אמר טראמפ לנתניהו: "אתה משוגע. היית בכלא אם לא אני. אני מציל אותך. כולם שונאים אותך עכשיו. כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה".

על פי הדיווח, מקור נוסף שקיבל עדכונים על השיחה טען כי טראמפ היה "עצבני" ובשלב מסוים צעק על נתניהו: "מה לעזאזל אתה עושה?". לדברי בכיר אמריקני, "השיחה אתמול הייתה אחת השיחות הגרועות ביותר של טראמפ עם נתניהו מאז שהנשיא חזר לתפקידו בינואר 2025".