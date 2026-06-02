נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה הבוקר (שלישי) לממשל האמריקני ולמדינות אירופה בדרישה דחופה לאספקת מיירטי פטריוט נוספים, בעקבות אחת התקיפות האוויריות הנרחבות וההרסניות ביותר שנרשמו מאז פרוץ המלחמה.

הפנייה מגיעה על רקע מחסור חמור באמצעי הגנה בשל המתיחות הביטחונית במזרח התיכון, שהסיטה את תשומת הלב העולמית והותירה את שמי המדינה חשופים למערכות הטילים הבליסטיים של מוסקבה.

​"זו הייתה מתקפה בקנה מידה גדול ואמירה ברורה לחלוטין מצד רוסיה: אם אוקראינה לא תהיה מוגנת מפני תקיפות טילים בליסטיים ואחרים, המתקפות הללו יימשכו", התריע זלנסקי בהצהרה רשמית שפרסם.

שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביה, הצטרף לקריאה ודרש מהשותפות הבינלאומיות לנקוט צעדים מעשיים נגד מוסקבה, תוך שהוא מדגיש כי "מאמצי השלום יצליחו רק כאשר הם יהיו מגובים בלחץ אמיתי על מוסקבה".

​הבליץ הרוסי המשולב כלל שיגור של 73 טילים ו-656 כטב"מים אשר הרעידו את המדינה במשך שעות ארוכות, החל משעות הלילה ועד לבוקר. חיל האוויר האוקראיני דיווח כי הצליח ליירט או לנטרל 40 טילים ו-602 כטב"מים, אך הודה כי מערכות ההגנה התקשו להתמודד עם שמונה טילים היפר-סוניים מסוג צירקון, הנעים במהירות של פי תשעה ממהירות הקול ושוגרו בהיקף חסר תקדים.

​ההפגזות הכבדות הותירו נתיב של חורבן ב-38 מיקומים שונים, וגבו את חייהם של לפחות 18 בני אדם, לצד יותר מ-100 פצועים בדרגות שונות. בעיר המרכזית דניפרו נהרגו 12 אזרחים, ובהם ילד בן שלוש, אמו ואחיו בן השמונה שנמשו ללא רוח חיים מבין הריסות ביתם. בין ההרוגים בדניפרו נמנה גם איש כוחות הצלה, שנהרג מפגיעה שנייה ומכוונת באתר העבודה של צוותי החירום הראשונים.

​בבירה קייב נהרגו שישה בני אדם ועשרות נפצעו כאשר שברי טילים ומטוסי נפץ גרמו לקריסתו המלאה של מבנה מגורים בן 24 קומות, והציתו שריפות ענק ברובעי מגורים ובסמוך לגני ילדים. אלפי אזרחים מבוהלים, כשהם נושאים חיות מחמד ומזרנים, גדשו את תחנות הרכבת התחתית בעיר כדי למצוא מחסה תחת האדמה, בעוד קולות הנפץ העזים והדי הדיפת המיירטים מהדהדים ברחובות המכוסים עשן סמיך.

​"לא יכולנו להבין מה קורה – סוג של אפוקליפסה? הכל היה מכוסה, הכל בעשן, לא יכולת לראות דבר", תיארה תושבת הבירה אולגה מודרה, שעמדה עם בתה בת השש מול שרידי בניין המגורים שלהן ומכוניות חרוכות.

תושבת אחרת, אירנה סליקובה, סיפרה כי נאלצה להעביר את הלילה כולה כשהיא שוכבת בתוך אמבטיית הבית ומגוננת בגופה על בתה הפעוטה מפני הפיצוצים שהרעידו את קירות המבנה.

​מנגד, משרד ההגנה הרוסי אישר כי ביצע תקיפה מסיבית באמצעות נשק מדויק ארוך טווח, וטען כי היעדים שנפגעו היו מתקני תעשייה צבאית במחוזות קייב, חרקוב וזפוריז'יה. בקרמלין הצהירו כי המערכה נכנסה לפרדיגמה חדשה, והסבירו כי התקיפות השיטתיות מהוות מענה ישיר לפגיעות קודמות של צבא אוקראינה באזרחים בשטחים המוחזקים על ידי רוסיה, האשמות שקייב מכחישה בתוקף.