"אני לא נושם". הרצח שמסעיר את בריטניה - צילום: משטרה

בדצמבר האחרון, שוטרים בריטים אזקו ועצרו את הנרי נובאק, סטודנט בן 18, בעודו מתבוסס בדמו על הקרקע לאחר שהותקף בסכין על ידי מהגר. האירוע התרחש בעיר סאות'המפטון, לאחר שהתוקף, ויקרום דיגווה בן ה-23, שיקר לכוחות ההצלה שהגיעו לזירה וטען כי הוא עצמו היה קורבן לתקיפה על רקע גזעני.

תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים שפורסם בהסכמת המשפחה חושף כי נובאק הפצוע זעק שוב ושוב "נדקרתי" וכי הוא אינו מסוגל לנשום. השוטרים שהיו במקום סירבו להאמין למצוקתו, ואחד מהם נשמע אומר לו "אני לא חושב כך, חבר", תוך שהם מאלצים אותו להתיישב וכובלים את ידיו.

אביו של הצעיר, מארק נובאק, סיפר מחוץ לכותלי בית המשפט כי בנו חזר על המשפט "אני לא מצליח לנשום" תשע פעמים לפני שאיבד את הכרת ומת. האב האשים את המשטרה בהתנהלות בלתי אנושית ואמר כי "במקום לטפל בו כקורבן גוסס, המשטרה עצרה את הנרי רשמית וקראה לו את זכויותיו. זה היה הדבר האחרון שהוא שמע".

הפרסום עורר זעם ציבורי נרחב והוביל למתקפה פוליטית חריפה מצד מנהיגי הימין במדינה, שהאשימו את מערכת אכיפת החוק באפליה. מנהיג מפלגת רפורמה בריטניה, נייג'ל פאראג', קרא לציבור להגיב ב"זעם קר וטהור" וטען כי המקרה מהווה הוכחה חותכת לקיומה של "תרבות שיטור דו-רמתית" המפלה בין אזרחים.

מנהיגת המפלגה השמרנית, קמי באדנוך, הצטרפה לביקורת ואמרה כי התיעוד מוכיח ש"משהו השתבש בצורה נוראית במערכת אכיפת החוק". לדבריה, המשטרה סובלת מתופעה של "תיקון יתר" והטיה מאז מחאות שנת 2020 בארצות הברית, והדגישה כי המערכת נכשלה בתפקידה הבסיסי להגן על הקורבן.

נציבת המשטרה והפשיעה המקומית, דונה ג'ונס, הודתה כי התנהגות השוטרים מעלה "חששות חמורים לגבי חוסר פניות, הגינות ושיקול דעת". ג'ונס הודיעה כי תדרוש מראש הממשלה לבצע בחינה מחדש של החוקים המאפשרים נשיאת סכינים וכלי נשק בעלי להב תחת פטורים והחרגות על רקע דתי.

התוקף, ויקרום דיגווה, הורשע ברצח ונידון לעונש של מאסר עולם עם תקופת מינימום של 21 שנים מאחורי סורג ובריח. משרד התובע הכללי בוחן כעת פניות מרובות להחמיר את העונש בטענה שהוא קל מדי, בעוד אמו של הרוצח ממתינה לגזר דינה לאחר שהעלימה את סכין הרצח לביתם.

ראש הממשלה קיר סטארמר הגדיר את הפרשה כאירוע מזעזע ונורא, ושרת הפנים שבאנה מחמוד מסרה הצהרה מיוחדת בנושא בפני הפרלמנט. הלשכה העצמאית להתנהלות שוטרים פתחה בחקירה רשמית לבדיקת מחדלי הכוחות בשטח, אשר מוגדרים בשלב זה כעדים בלבד, בעוד המשטרה המקומית פרסמה הודעת התנצלות הרשמית.