איראן חידשה את המגעים עם ארה"ב, ובוחנת בימים אלה הצעת הסכם חדשה שהוגשה מצד ארצות הברית במטרה לעצור את מעשי האיבה בין המדינות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

למרות ההצהרה אמש ב'תסנים' על הפסקת השיחות, נראה כי הכניעה של טראמפ לדרישה האיראנית לפיה ישראל תחדול מלתקוף בלבנון ריצתה את האיראנים, שחידשו את המגעים.

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" דיווחה כי הממשל בטהראן לומד את הנוסח הסופי של טיוטת ההסכם הזמני, אולם טרם העביר את תשובתו הרשמית. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי איראן נוקטת גישה קשוחה במשא ומתן ואינה ממהרת להיענות להצעה, וזאת לנוכח חוסר אמון עמוק כלפי הממשל האמריקני וטענה לאי-עמידה מצדו בהסכמים קודמים.

הבחינה של הטיוטה החדשה מתבצעת ברקע הצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לפיה המגעים בין הצדדים נמשכים וצפויים להוביל כבר במהלך השבוע הקרוב לחתימה על הסכם שיאריך את הפסקת האש ויאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. טראמפ, המצהיר מאז אמצע חודש מרץ כי הוא קרוב להשגת הסכם שלום, נתון תחת לחץ פנימי כבד בארצו לפעול להורדת מחירי הדלק, אך נדרש לעשות זאת מבלי להצטייר כמי שמבצע ויתורים משמעותיים לטובת טהראן.

אתמול, אחרי ההודעה של טראמפ לפיה ישראל תפסיק את תקיפותיה בביירות, פרסם הנשיא האמריקני פוסט נוסף בו אמר כי השיחות מתקדמות "במהירות".

מקורות איראניים מסרו כי השאיפה בטהראן היא להגיע להסכם ביניים מוגבל בלבד, אשר יקל את הלחץ הכלכלי הכבד על המדינה מבלי לאלץ אותה לבצע ויתורים מהותיים בתוכנית הגרעין שלה.

במסגרת זו דורשת איראן את הפסקת הלחימה בכל החזיתות, קבלת גישה למיליארדי דולרים של הכנסות נפט מוקפאות, מתן פטורים על יצוא נפט גולמי והסרת המצור האמריקני על נמליה.

במקביל, איראן פועלת לשימור השפעתה במצר הורמוז, כאשר משמרות המהפכה דיווחו כי 24 כלי שיט חצו את הנתיב ביממה האחרונה רק לאחר שקיבלו את אישורם, ואף איימו להרחיב את המצור למצר באב אל-מנדב בים האדום.