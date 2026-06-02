סכנה בפעמון הדלת: לקוח נזעם הגיש תביעה לאחר תגלית מפתיעה

תביעה ייצוגית הוגשה נגד אמזון בגין שימוש בזיהוי פנים במצלמות פעמון דלת ללא הסכמה | התובע הציג דרישה לפיצוי של 5 מיליון דולר בטענה להפרת פרטיות

חברת אמזון נתבעה בבית משפט פדרלי בסיאטל בטענה להפרת פרטיות, בעקבות שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים במצלמות הפעמון החכם "רינג".

את התביעה הגיש צ'רלס סיגוולט, תושב וירג'יניה, שטוען כי מצלמות רינג המותקנות בבתיהם של בני משפחה וחברים צילמו ושמרו תמונות של פניו באמצעות תכונת "פנים מוכרות", ללא הסכמתו.

לפי התביעה, התכונה האופציונלית משתמשת בבינה מלאכותית כדי לזהות אנשים ולזכור אותם, כך שבביקורים חוזרים ניתן לשלוח לבעלי הבית התראות הכוללות את שמם. סיגוולט מבקש להכיר בתביעה כייצוגית ודורש פיצויים של לפחות חמישה מיליון דולר עבור חברי הקבוצה.

בכתב התביעה נטען כי "הנפגעים לא הסכימו שזכויות הפרטיות שלהם יופרו בפתח ביתם", וכי "מיליוני אמריקנים חלפו ליד מצלמות רינג מבלי לדעת שמידע זיהוי הפנים שלהם נאסף". עוד נכתב כי "התנהלותה של אמזון מייצגת כשל חמור בפרטיות עבור מיליוני אנשים שכעת נמצאים תחת מעקב של אמזון". אמזון סירבה להגיב לטענות.

התביעה מצטרפת לשורת מחלוקות סביב רינג, שאותה רכשה אמזון בשנת 2018 תמורת כמיליארד דולר. בחודש פברואר האחרון ספגה החברה ביקורת בעקבות שירות שנועד לסייע באיתור כלבים אבודים באמצעות רשת המצלמות השכונתית שלה, כאשר מבקרי פרטיות הזהירו מפני אפשרות למעקב נרחב אחר שכונות שלמות.

