תיעוד ביזארי: חצתה את הכביש - והותקפה על ידי... צבי

סרטון חריג שהופץ ברשתות החברתיות מתעד אירוע יוצא דופן שהתרחש בצומת רחובות עירוני באוקראינה, במהלך שעות הבוקר של ה-13 במאי 2026. בתיעוד ממצלמת האבטחה נראית תנועה רגילה של כלי רכב והולכי רגל רבים הפוקדים את המקום.

​בפתח הסרטון נראות שתי נשים, כשהן ממתינות על המדרכה בצומת. לאחר מספר שניות, השתיים מתחילות לחצות את מעבר החצייה יחד עם קבוצה של עוברי אורח נוספים שנמצאים במסלול החצייה.

​במהלך החצייה מגיח לפתע צבי בריצה מהירה מצידו השמאלי של הכביש, כשהוא דוהר ישירות לעבר קבוצת האנשים. בעל החיים התנגש בעוצמה רבה באישה, כתוצאה מהפגיעה העזה האישה הופלה ארצה. הצבי המשיך במסלולו ונמלט מהזירה.

​מיד לאחר הנפילה, עוברי אורח שהיו על מעבר החצייה ונהגים שעצרו בצד הדרך מיהרו להגיש עזרה. האנשים הרימו את עגלת הקניות שהתהפכה, סייעו לאישה ההמומה לקום מהכביש ובדקו את מצבם של השניים לאחר התקרית הבלתי צפויה.