שופטי בית המשפט המחוזי בתל אביב מתחו ביקורת חריפה על לוחות הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וסירבו לאפשר את יציאתו לטקסים רשמיים שנקבעו על זמן המשפט.

בהחלטה רשמית שפרסמו השופטים נכתב כי "מבלי לגרוע מהחשיבות של הטקסים, מדובר באירועים מתוכננים מראש. לא ניתנה כל סיבה שיכולה להניח את הדעת מדוע לא נקבעו במועדים המתאימים לדיונים הקבועים זה מכבר בהליך שלפנינו".

בעקבות החלטת השופטים שלא לאשר את היציאה לטקס חילופי המזכיר הצבאי, בוטל האירוע לחלוטין וייקבע לו מועד חדש. מנגד, השופטים נעתרו לבקשה לאפשר את השתתפותו של ראש הממשלה בטקס חילופי ראש המוסד, אך דרשו כי ישוב אל אולם הדיונים במהירות.

טרם יציאתו לטקס, פנתה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן אל נתניהו ואמרה: "קבענו שאתה חוזר ב-12:30, השאלה אם תוכל לחזור אפילו מוקדם יותר". ראש הממשלה הדגיש בתגובה באולם כי "מוקדם יותר - בטוח שאי אפשר. יש גבול. אירוע של פעם בארבע שנים מתולדות ישראל זה לא דבר קטן".

למרות הנחיות בית המשפט, נתניהו לא פגש את לוח הזמנים שנקבע ואיחר בשעה שלמה לשוב אל האולם. עם כניסתו המאוחרת, הטיחה בו השופטת פרידמן-פלדמן ביקורת ישירה ואמרה: "סיכמנו על שעה, אנחנו ראויים להסברים".

ראש הממשלה השיב לשופטים באולם כי הטקס התארך מעבר למתוכנן, והסביר את עיכובו בפעילות ביטחונית דחופה. לדברי נתניהו, "מיד אחרי הטקס קיימתי כמה דיונים ביטחוניים ומדיניים במוסד. הזירה מאוד רוגשת כרגע".

עם חזרתו של ראש הממשלה לאולם, חודשה חקירתו הנגדית בתיק אלפיים על ידי עורך הדין יוני תדמור מפרקליטות המדינה. תדמור מיקד את שאלותיו במגעים שקיים נתניהו עם נוני מוזס בחודש דצמבר 2014 בנוגע לחוק ישראל היום.

נתניהו דחה בעדותו את תביעות הפרקליטות והצהיר באולם כי "הזוי לדבר על החוק הזה כעל טובה שאני עושה למר מוזס. פעלתי בכל דרך כדי לבלום את החוק - ניסיתי להציל את ישראל היום שלא יסגרו אותו".