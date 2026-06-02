אירוע חמור של מחדל אבטחתי חריג נחקר בימים אלו במשטרת מחוז ירושלים: בית משפט השלום בעיר נעתר היום (שלישי) לבקשת המשטרה והאריך בשלושה ימים את מעצרו של מאבטח בבית מלון מקומי, החשוד כי שיתף פעולה עם מיידי אבנים.

החקירה הרשמית נפתחה בעקבות דיווחים ותיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והגיעו לידי המשטרה. בסרטונים נראה אירוע של יידוי אבנים וחפצים שונים מגג בית המלון לעבר קבוצת מפגינים ששהתה באותה העת על הציר והכביש הסמוך למבנה. עמד מנגד בניגוד לתפקידו במסגרת פעולות החקירה, נגבו עדויות רבות ונאספו ממצאים מהזירה. על פי החשד הראשוני שעולה מהתיק, החשוד שנעצר – המועסק במלון כמאבטח חמוש – עלה לגג המבנה יחד עם עובדים נוספים של המקום. המאבטח השתמש בסמכותו ופתח את הדלת הנעולה המובילה לגג, ובכך אפשר הלכה למעשה את עלייתם של החשודים האחרים.

בתיעוד שנמצא בידי חוקרי המשטרה ניתן לראות את העובדים האחרים כשהם מיידים לכאורה את האבנים והחפצים מטה, בעוד המאבטח החמוש עומד ממש בסמוך אליהם. במשטרה מדגישים כי בניגוד מוחלט למוטל עליו מתוקף תפקידו ואחריותו לשמירה על הסדר, החשוד לא פעל למנוע את המעשה, לא עצר את העובדים ואף לא דיווח על האירוע לחברה או למשטרה.

המעצר והארכת הדין

בעקבות הממצאים, שוטרי מחוז ירושלים הגיעו הלילה לביתו של החשוד (בן 39, תושב מזרח ירושלים), עצרו אותו והובילו אותו לחקירה אינטנסיבית. בסיום חקירתו הראשונית הוא הובא בפני שופט בבית משפט השלום בירושלים, אשר כאמור האריך את מעצרו ב-3 ימים להמשך פעולות חקירה. במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת בצוותים מוגברים במטרה להגיע לזהותם של כלל העובדים המעורבים ביידוי האבנים ולמצות עמם את הדין.