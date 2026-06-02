כיכר השבת
תיעוד מזעזע

חשד חמור: מאבטח אפשר לעובדים לרגום באבנים את מפגיני "הפלג" | צפו

שוטרי מחוז ירושלים עצרו לחקירה מאבטח תושב מזרח העיר (בן 39 ) לאחר שלפי החשד אפשר אתמול למספר חשודים לעלות לגג המבנה וליידות חפצים ואבנים לעבר מפגינים שצעדו בכביש הסמוך. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט בשלושה ימים, והמשטרה מנהלת מצוד אחר העובדים הנוספים שהיו מעורבים באירוע (בארץ)

2תגובות
התיעוד המזעזע
התיעוד המזעזע| צילום: צילום: רשת העיתונאים הנקודה

אירוע חמור של מחדל אבטחתי חריג נחקר בימים אלו במשטרת מחוז ירושלים: בית משפט השלום בעיר נעתר היום (שלישי) לבקשת והאריך בשלושה ימים את מעצרו של מאבטח בבית מלון מקומי, החשוד כי שיתף פעולה עם מיידי אבנים.

החקירה הרשמית נפתחה בעקבות דיווחים ותיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והגיעו לידי המשטרה. בסרטונים נראה אירוע של יידוי אבנים וחפצים שונים מגג בית המלון לעבר קבוצת מפגינים ששהתה באותה העת על הציר והכביש הסמוך למבנה.

עמד מנגד בניגוד לתפקידו

במסגרת פעולות החקירה, נגבו עדויות רבות ונאספו ממצאים מהזירה. על פי החשד הראשוני שעולה מהתיק, החשוד שנעצר – המועסק במלון כמאבטח חמוש – עלה לגג המבנה יחד עם עובדים נוספים של המקום. המאבטח השתמש בסמכותו ופתח את הדלת הנעולה המובילה לגג, ובכך אפשר הלכה למעשה את עלייתם של החשודים האחרים.

מעצר החשוד
מעצר החשוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בתיעוד שנמצא בידי חוקרי המשטרה ניתן לראות את העובדים האחרים כשהם מיידים לכאורה את האבנים והחפצים מטה, בעוד המאבטח החמוש עומד ממש בסמוך אליהם. במשטרה מדגישים כי בניגוד מוחלט למוטל עליו מתוקף תפקידו ואחריותו לשמירה על הסדר, החשוד לא פעל למנוע את המעשה, לא עצר את העובדים ואף לא דיווח על האירוע לחברה או למשטרה.

המעצר והארכת הדין

בעקבות הממצאים, שוטרי מחוז ירושלים הגיעו הלילה לביתו של החשוד (בן 39, תושב מזרח ירושלים), עצרו אותו והובילו אותו לחקירה אינטנסיבית. בסיום חקירתו הראשונית הוא הובא בפני שופט בבית משפט השלום בירושלים, אשר כאמור האריך את מעצרו ב-3 ימים להמשך פעולות חקירה. במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת בצוותים מוגברים במטרה להגיע לזהותם של כלל העובדים המעורבים ביידוי האבנים ולמצות עמם את הדין.

משטרההפלג הירושלמיבית משפטתיעודמצוד

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
רק נשאר לפרנס אותם...
כפויי טובה בדם!
1
הם לומדים מהטובים ביותר.
מרדכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר