מתחם הכנסת הפך הבוקר (רביעי) לזירת עימות סוער, כאשר חברי כנסת מהימין יצאו נגד פרובוקציה שקיימו נציגים ערבים בתוך כותלי הבית. בלב ההתגוששות עמדה ח"כ לימור סון הר-מלך ממפלגת עוצמה יהודית, שהטיחה בנציגים הערבים כי נוכחותם ודבריהם מהווים "חרפה וביזיון" לעם ישראל כולו.

"זו בושה גדולה לכנסת ישראל", זעמה סון הר-מלך בעיצומו של העימות. "לא יעבוד לכם. זו הארץ שלנו, זו נחלת אבותינו והבית של העם היהודי". היא הוסיפה כי העובדה שהכנסת מאפשרת במה לדיונים מסוג זה היא אות קלון למוסד המחוקק.

הרוחות התלהטו כאשר ח"כ עאידה תומא סלימאן הגיבה בזלזול כלפי סון הר-מלך, וקראה לה "לשבת בשקט או לצאת". בתגובה חריפה השיבה סון הר-מלך: "את יודעת בדיוק מי יעוף בפעם הבאה", כשהיא מתייחסת לעתידם הפוליטי של הח"כים הערבים.

אל העימות הצטרפו חברי כנסת נוספים מהימין. ח"כ טלי גוטליב תהתה מדוע הכנסת מעניקה חסות ל"שקרים ושרת נרטיבים עוינים", וח"כ ניסים ואטורי מחה על כך שהדיון מתעלם באופן מופגן מהטרור הפלסטיני ומתמקד אך ורק ב"אלימות מתנחלים" כביכול.

סגן השר אלמוג כהן הוסיף צבע חריף לעימות כשקרא לעבר הנציגים הערבים דברים קשים, כשהוא מכנה אותם "בוגדים" על רקע פעילותם. כידוע, כהן נוהג להתבטא בחריפות כלפי נציגים ערבים בכנסת שלדבריו מנצלים את במת הכנסת להפצת מסרים עוינים.

האירוע מסמל את המתח הגובר סביב סוגיות הריבונות ביהודה ושומרון, כאשר חברי הימין מצהירים כי לא יאפשרו את ניצול במת הכנסת להפצת מסרים שנועדו לפגוע במתיישבים ובביטחון המדינה. יצוין כי ועדת השרים לחקיקה צפויה לדון בקרוב בהצעת חוק לביטול הסכמי אוסלו, שהוגשה על ידי סון הר-מלך ומפלגתה.

כזכור, בעבר התרחשו מספר אירועים דומים בכנסת, כאשר נציגים ערבים ניצלו את במת המליאה לפרובוקציות. בעת נאום סגן נשיא ארה"ב מייק פנס במליאת הכנסת, הניפו ח"כים ערבים שלטים והוצאו בכוח, אך בסופו של דבר לא נענשו על כך.