ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע, במהלכו התייחס למשטר באיראן ולאפשרות נפילתו. הבוקר (שלישי) פרסמה לשכת נתניהו חלקים מהנאום.

"במהלך השנים ישראל הצליחה לייצר מותגים רבים שכבשו את העולם. פירות החדשנות שלנו הם שם למצוינות – בטכנולוגיה, בתעשיות הביטחוניות, בתחבורה החכמה, ברפואה, בחקלאות, בעוד תחומים", אמר ראש הממשלה.

"אבל יש גם מותג-על ישראלי נוסף – 'המוסד'. לדעת רבים הוא נחשב כארגון הביון והסיכול המוביל בזירה הבינלאומית".

נתניהו הוסיף: "ואני יכול להגיד מהיכרות של הרבה שנים עם 'המוסד', אני אומר לכם בביטחון מלא: אין ארגון ביון וסיכול טוב מהמוסד. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם, גם רבים בעולם מצדיעים לכם. המוסד הוא מגדלור של עוצמה אנושית, של תחכום טכנולוגי ושל תעוזה מבצעית".