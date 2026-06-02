"אני אומר לכם, סופו ליפול": הנאום של נתניהו בפרידה מדדי ברנע | צפו

בטקס הפרידה שנערך אמש מראש המוסד היוצא דדי ברנע, נשא דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו - והתייחס להתרחשויות ברפובליקה האסלאמית של איראן: "הוא לא ישוב להיות מה שהיה - וסופו ליפול״ | צפו (בארץ)

נאומו של נתניהו
צילום: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

ראש הממשלה נשא דברים אמש בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דדי ברנע, במהלכו התייחס למשטר באיראן ולאפשרות נפילתו. הבוקר (שלישי) פרסמה לשכת נתניהו חלקים מהנאום.

"במהלך השנים ישראל הצליחה לייצר מותגים רבים שכבשו את העולם. פירות החדשנות שלנו הם שם למצוינות – בטכנולוגיה, בתעשיות הביטחוניות, בתחבורה החכמה, ברפואה, בחקלאות, בעוד תחומים", אמר ראש הממשלה.

"אבל יש גם מותג-על ישראלי נוסף – 'המוסד'. לדעת רבים הוא נחשב כארגון הביון והסיכול המוביל בזירה הבינלאומית".

נתניהו הוסיף: "ואני יכול להגיד מהיכרות של הרבה שנים עם 'המוסד', אני אומר לכם בביטחון מלא: אין ארגון ביון וסיכול טוב מהמוסד. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם, גם רבים בעולם מצדיעים לכם. המוסד הוא מגדלור של עוצמה אנושית, של תחכום טכנולוגי ושל תעוזה מבצעית".

(צילום: קובי גדעון/ לע״מ)

בשלב הזה פנה נתניהו לראש המוסד היוצא: "דדי, במשמרת שלך נעשו דברים גדולים, אירוע הפרידה הזה חותם את המשמרת שלך בראשות 'המוסד'. אלו היו חמש שנים דחוסות ודרמטיות – מהשנים הגורליות ביותר בתולדותינו.

"הערב באתי לומר לך בשם אזרחי ישראל, בשמי, בשם העם כולו, באתי לומר לך תודה. תודה על על 30 שנים של שירות מסור במוסד; ותודה מיוחדת על השנים האחרונות, שהניבו הצלחות והישגים בולטים לטובת ביטחון ישראל. תודה לך, דדי!״.

בנימין נתניהוהמוסדדדי ברנע

