חייל צה"ל שעבר היום (שני) בכניסה לירושלים, בזמן הפגנת הפלג הירושלמי במקום, הותקף בידי מפגינים. כך טענה המשטרה בהודעה שפרסמה.

החייל ירד מאוטובוס שעצר באזור ההפגנה. ברגע שזיהו אותו מפגינים, החלו כמה מהם לדברי המשטרה להקיף אותו ולתקוף אותו.

המשטרה מסרה כי "כוחות משטרה בהם לוחמי יס"מ ירושלים שזיהו את המתרחש, השתמשו באמצעים לפיזור המון וחילצו את החייל למקום מבטחים, משם המשיך בדרכו".

עם סיום ההפגנה מסר מפג"ל המשטרה גינוי חריף. מהמשטרה נמסר כי בדבריו ציין המפכ״ל כי הוא רואה בחומרה רבה כל פגיעה בשוטרים, מתקני משטרה או בבתיהם של משרתי הארגון וקציניו. ״מדובר במעשים חמורים הפוגעים לא רק באנשי המשטרה עצמם, אלא גם בשלטון החוק ובביטחון הציבור כולו״, אמר.

המפכ״ל הוסיף :״משטרת ישראל תפעל בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותה כדי לאתר את המעורבים, לחקור את האירועים לעומק ולהביא את האחראים לדין. כל ניסיון להטיל מורא על שוטרים או לפגוע במי שפועלים למען ביטחון הציבור ייתקל בתגובה מקצועית, נחושה ובלתי מתפשרת״.

המשטרה הוסיפה: "משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בחופש התנועה ונפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו".