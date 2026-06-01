כיכר השבת
רגעי הכרעה

שיחה גורלית בין נתניהו לטראמפ, לבנון: "חיזבאללה מוכן להפסקת אש"

שיחה בין נתניהו לטראמפ בעקבות הצעת חיזבאללה להפסקת אש מלאה ומיידית דרך יו"ר הפרלמנט הלבנוני | כל הפרטים על המשא ומתן (בארץ)

1תגובות

ראש הממשלה משוחח כעת עם נשיא ארצות הברית , שבע שעות אחרי שהנחה לתקוף את הדאחייה בביירות - הנחיה שטרם יצאה לפועל.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, הודיע מוקדם יותר לממשל טראמפ כי מוכן להפסקת אש מלאה ומיידית עם ישראל, ואף התחייב להבטיח את יישומה. כך אמר לרשת "אקסיוס" יועצו הבכיר של ברי, עלי חמדאן.

לדברי חמדאן, "ההצעה שקיבלנו הייתה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את צפון ישראל, ובתמורה ישראל לא תפציץ את ביירות, ולאחר מכן תורחב הפסקת האש בהדרגה לאזורים נוספים. תגובתו של ברי הייתה: 'למה הפסקת אש חלקית? בואו נגיע להפסקת אש מלאה'".

חמדאן טען כי לברי קיים ערוץ תקשורת עם חיזבאללה, המאפשר לו להעביר מסרים למנהיג הארגון, נעים קאסם, המסתתר מאז חיסול בכירי הארגון.

"אנחנו בטוחים שחיזבאללה יעמוד בהתחייבות להפסקת אש מלאה. לדעתנו זה יהיה אפקטיבי יותר. אנחנו יודעים שהזמן אוזל", אמר.

בנימין נתניהודונלד טראמפחיזבאללהלבנוןהצעה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נו עוד דחיית הקץ חבל על החיילים הקדושים שמתו
ה' ישמרנו

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר