ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח כעת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבע שעות אחרי שהנחה לתקוף את הדאחייה בביירות - הנחיה שטרם יצאה לפועל.

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, הודיע מוקדם יותר לממשל טראמפ כי חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה ומיידית עם ישראל, ואף התחייב להבטיח את יישומה. כך אמר לרשת "אקסיוס" יועצו הבכיר של ברי, עלי חמדאן.

לדברי חמדאן, "ההצעה שקיבלנו הייתה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את צפון ישראל, ובתמורה ישראל לא תפציץ את ביירות, ולאחר מכן תורחב הפסקת האש בהדרגה לאזורים נוספים. תגובתו של ברי הייתה: 'למה הפסקת אש חלקית? בואו נגיע להפסקת אש מלאה'".

חמדאן טען כי לברי קיים ערוץ תקשורת עם חיזבאללה, המאפשר לו להעביר מסרים למנהיג הארגון, נעים קאסם, המסתתר מאז חיסול בכירי הארגון.

"אנחנו בטוחים שחיזבאללה יעמוד בהתחייבות להפסקת אש מלאה. לדעתנו זה יהיה אפקטיבי יותר. אנחנו יודעים שהזמן אוזל", אמר.