למרות איומי נתניהו

‏טראמפ: צה"ל לא ייכנס לביירות, הכוחות הוחזרו אחורה

נשיא ארה"ב טראמפ הודיע לאחר שיחה עם נתניהו: צה"ל לא ייכנס לביירות, הכוחות הוחזרו אחורה | לפי הנשיא, חיזבאללה הסכים להפסקת אש הדדית עם ישראל | כמה דקות לאחר ההודעה: התרעות הושמעו בעקבות ירי לצפון (בארץ)

לאחר שיחה שארכה למעלה משעה עם ראש הממשלה , נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי למרות איומי ישראל צה"ל לא ייכנס לביירות.

"קיימתי שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ולא יהיו חיילים שייכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור", הבהיר טראמפ בפוסט שפרסם.

"כמו כן, באמצעות נציגים בכירים מאוד, קיימתי שיחה טובה מאוד עם , והם הסכימו שכל הירי ייפסק", הוסיף הנשיא, וסיכם: "ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

הנשיא הוסיף מאוחר יותר כי "השיחות עם איראן מתקדמות בקצב מהיר".

השיחה מול טראמפ בוצעה שבע שעות אחרי שראש הממשלה הנחה לתקוף את הדאחייה בביירות - הנחיה שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל.

דקות ספורות לאחר ההצהרה פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מ לעבר יישובים בקו העימות. "יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה", נאמר בהודעת פיקוד העורף.

בנימין נתניהוחיזבאללהלבנוןהפסקת אששיחות

12
לב מלכים ורוזנים ביד ה' אבל ריבונו של עולם, איפה השכל הישר? אם קטיושה אחת הייתה נוחתת ליד הבית הלבן היית הופך את כל ביירות לאפר ועפר תוך דקה וחצי הגיע הזמן שעם ישראל יפסיק להסתכל על מה יגידו הגויים ויעשה מה שטוב ליהודים
זאב
11
איך טראמפ זה לא מתבייש? הולך ומאמין לישמעאלים האלו הרי כולם יודעים שאין בהם אמינות כלל וכלל דקה אחרי כבר ירו על בנינו בצפון אילו היו יורים על אמריקה חס ושלום היה מחריב את עריהם וזועק חמס וכאן הוא כובל ידי ישראל? ה' יפר עצתם ויקלקל מחשבותם
תומר
10
אדוני הנשיא טראמפ אם ארגון טרור כמו חיזבאללה או מדינה כמו איראן היו יורים טילים לעבר ערים בארצות הברית האם גם אז היית דורש איפוק בלבד? כל מדינה ריבונית מחויבת להגן על אזרחיה מי שמותקף שוב ושוב אינו יכול להישאר אדיש מול האיום
קובי
9
בושה וחרפה לראות איך סומכים על הבטחות של גויים ועוצרים את המלחמה באויבי ה' טראמפ הזה לא מבין שעם מרצחים אין שום פשרות ובאמריקה שלו היה מוחק עיירות שלמות על ירי כזה עלינו להתחזק בתורה ובתפילה כי מהם לא תצמח לנו הישועה
עזרא
8
יא וואלי איזה תמימות של אנשים מאמינים לחיזבאללה האלה כאילו הם חסידי אומות העולם פה צריך להפעיל את הפטיש הכבד של המדינה למחוק להם את השכונה בביירות עד היסוד ורק אחרי שהכל יהיה שם שטוח כמו פיתה נשב איתם לדבר על הפסקות אש ועל הסכמים
עומר
7
טראמפ עובד בשביל האיראנים מחבל בחליפה
משה
6
הכותרת משובשת .לא -צה"ל לא יכנס לבירות אלא -צה"ל לא יתקוף בבירות .
משה קליינר
5
ביבי זה ביבי להצביע בן גביר וךחזק הרתעה
תושב מרכז
4
נמאס מהאדם ההפכפך הזה
כל שעה משנה את דעתו חח
3
בתור איש ימין. נתניהו לא יכול להנהיג את המדינה. חיילים נהרגים והוא נכנע לטרמפ הפחדן פעם אחר פעם. היה עדיף כבר את ביידן
דוד

