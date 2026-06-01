‏טראמפ: צה"ל לא ייכנס לביירות, הכוחות הוחזרו אחורה

לאחר שיחה שארכה למעלה משעה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי למרות איומי ישראל צה"ל לא ייכנס לביירות.

"קיימתי שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ולא יהיו חיילים שייכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור", הבהיר טראמפ בפוסט שפרסם.

"כמו כן, באמצעות נציגים בכירים מאוד, קיימתי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק", הוסיף הנשיא, וסיכם: "ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

הנשיא הוסיף מאוחר יותר כי "השיחות עם איראן מתקדמות בקצב מהיר".

השיחה מול טראמפ בוצעה שבע שעות אחרי שראש הממשלה הנחה לתקוף את הדאחייה בביירות - הנחיה שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל.

דקות ספורות לאחר ההצהרה פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר יישובים בקו העימות. "יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת הפעלת ההתרעה", נאמר בהודעת פיקוד העורף.