בן גביר יצא על נתניהו: "זה הזמן לומר לטראמפ לא"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריגה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בצל הבהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ביטול התקיפה המתכוננת בדאחייה.

"אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה״ב- ׳כן׳ כשאפשר, ו׳לא׳- כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-׳לא׳", הבהיר בן גביר.

לדבריו, "כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון".

גם מהצד הפוליטי השני לא נותרו חייבים בעקבות הביטול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען כי "ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הכאוס בכל פינה. נחזיר את הביטחון לאזרחי ישראלי".

יאיר לפיד הסתפק במשפט קצר: "מדינת חסות על מלא".