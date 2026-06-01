כיכר השבת
לאחר ביטול התקיפה

בן גביר יצא על נתניהו: "זה הזמן לומר לטראמפ לא"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ביטול התקיפה המתכוננת בדאחייה | "אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה״ב- ׳כן׳ כשאפשר, ו׳לא׳- כשצריך", טען בן גביר (בארץ)

השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריגה על ראש הממשלה בצל הבהרת נשיא ארצות הברית על ביטול התקיפה המתכוננת בדאחייה.

"אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה״ב- ׳כן׳ כשאפשר, ו׳לא׳- כשצריך. זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-׳לא׳", הבהיר .

לדבריו, "כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון".

גם מהצד הפוליטי השני לא נותרו חייבים בעקבות הביטול ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טען כי "ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית. הכאוס בכל פינה. נחזיר את הביטחון לאזרחי ישראלי".

יאיר לפיד הסתפק במשפט קצר: "מדינת חסות על מלא".

בנימין נתניהודונלד טראמפאיתמר בן גבירלבנוןרובע הדאחייה

6
בן גביר דבר אחד תבין כל הכסף שמדינת ישראל מקבלת זה בכלל דנולד טראמפ וכמובן זה הנשק שיש למשטרה זה בגלל טראמפ אז האם אתה שנישאר בלי כלום ובלי סיוע ברור שלא אז אל תצעק סתם
בדוייי
5
בן גביר הוא השר לביטחון לאומי אם הציבור חושב שצריך תקיפות בבירות הוא הכתובת היחידה לדרישה הזו
זמיר
4
בן גביר תכלס אם אתה כל כך לא מסכים עם הדרך של נתניהו למה אתה עדיין בתוך הממשלה הזאת? האם אתה מתכוון להוביל שינוי אמיתי או שזה רק קמפיין בחירות על חשבון הביטחון שלנו?
שלי
3
תוריד את הטונים אתה שר בממשלה לא בתוכנית ריאליטי הדיבורים האלו רק מזיקים לנו מול האמריקאים תהיה חכם לא צודק ותעשה מה שצריך בשקט
בשן
מה נעשה והוא צודק החיבוק של טראמפ הפך לחיבוק דובי מדאי
בילבווולללל
2
די כבר עם הפוליטיקה הזולה הזאת הלב שלנו עם הלוחמים בצפון ובן גביר עסוק בלהתנגח תתביישו לכם זה הזמן לאחדות ולא לפילוג
דוד
1
צודק. הטענות של הימין על ה7 באוקטובר שבג"ץ קושר את ידי חיילי צה"ל מוכחת כלא נכונה ומי שבאמת כובל את ידי חיילי צה"ל הם ממשלת הימין והעומד בראשה נתניהו. באסון הבא חלילה בצפון אל לכם להאשים אף אחד רק את עצמיכם
דוד

