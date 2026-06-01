סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל היום (שני) מפגיעת מספר רחפני נפץ של חיזבאללה סמוך למצודת הבופור בדרום לבנון.

סילבסטר שירת כרופא גדוד שקד (424) בחטיבת גבעתי. לפי הדיווחים, רחפני חיזבאללה פגעו ישירות בנמ"ר הרפואי בו שהה. באותה תקרית נפצעו חמישה חיילים נוספים, כאשר מצבם של כמה מהם מוגדר קשה.

מוקדם יותר הבוקר הודיע דובר צה"ל על נפילתו של סמ"ר אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, שנהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במרחב יחמור שבדרום לבנון. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

בצה"ל מביעים דאגה מהתגברות השימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ המצוידים במצלמות מתקדמות, המאפשרות להם לאתר מטרות ולפעול גם בשעות החשיכה. לפי ההערכות, השימוש באמצעים אלה מהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות הפועלים בדרום לבנון.