סמוך למצודת הבופור: רופא חטיבת גבעתי, אורי סילבסטר, נפל בלבנון

סרן ד"ר אורי סילבסטר, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה בלבנון | כל הפרטים על התקרית ומצב הפצועים (בארץ)

ד"ר אורי יוסף סילבסטר הי"ד

סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל היום (שני) מפגיעת מספר רחפני נפץ של סמוך למצודת הבופור בדרום .

סילבסטר שירת כרופא גדוד שקד (424) בחטיבת גבעתי. לפי הדיווחים, רחפני חיזבאללה פגעו ישירות בנמ"ר הרפואי בו שהה. באותה תקרית נפצעו חמישה חיילים נוספים, כאשר מצבם של כמה מהם מוגדר קשה.

מוקדם יותר הבוקר הודיע דובר על נפילתו של סמ"ר אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, שנהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במרחב יחמור שבדרום לבנון. שלושה לוחמים נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי.

בצה"ל מביעים דאגה מהתגברות השימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ המצוידים במצלמות מתקדמות, המאפשרות להם לאתר מטרות ולפעול גם בשעות החשיכה. לפי ההערכות, השימוש באמצעים אלה מהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות הפועלים בדרום לבנון.

צה"לחיזבאללהלבנוןנפילהחללי צה"לרחפן נפץ

5
טראמפ צודק להפסיק מיד את המלחמה הארורה הזאת
יוסף
4
ראו איזה בחור מקסים הקריב חייו. לא יתכן שלא נשתתף במאמץ בטחון המדינה.
ירא שמיים
לפחות מאמץ של,תפילה!! כובד ראש!! תורב מגינה ומלה ומי שלומד שיילמד. אדרבה. אבל איפה הערבות הדדית שלנו בתפיחה ובזעקה??? זה פשוט נורא ואיום.
מיכל
3
כואב הלב. נקרע ממש. אחים שלנו. ילדים שלנו. בשר מבשרינו. איך אפשר להמשיך בשיגרה??? חייבים לעצור. לייחד עצרות תפילה. משהו. רק לא 'אדישות' של שגרה.
מיכל
2
איך זה לא בכותרת הראשית ? גיוס לא גיוס זה הדבר שצריך להיות לעיננו ! ואני אומר את זה בתור דתי לאומי חרדל"י ביתאלניק (- אני קבעתי ביישבה הגבוהה בבית אל) איך שתרצו, לא משנה מאיזה מגזר ומקרה באותו היום הרוגי מלכות אמורים להיות כותרת ראשית ואף יותר, ועיין טוב והבן.
אלמוני
1
אמור לצרותינו די
בת של השם

