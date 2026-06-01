נתניהו מגיב אחרי הודעת טראמפ: "צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לפני דקות ספורות לראשונה להודעת הנשיא טראמפ על ביטול התקיפות בדאחיה. ראש הממשלה הבהיר כי "צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן".

"שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות", הודיע נתניהו. לדבריו, "עמדתנו זו עומדת בעינה".

"במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון", הבהיר רה"מ.

"לא יהיו חיילים שייכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור", הודיע טראמפ בפוסט שפרסם כשעה קודם לתגובת נתניהו, לאחר שיחה בין המנהיגים שארכה למעלה משעה.

"כמו כן קיימתי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק", הוסיף הנשיא, וסיכם: "ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון.