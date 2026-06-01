נשיא לבנון: "חיזבאללה הסכים להפסקת האש" | אלו פרטי ההסכם

לאחר שיחת טלפון שהתקיימה בין נשיא לבנון ג’וזף עאון לבין מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, קיבלו הרשויות בלבנון אישור לכך שארגון הטרור חיזבאללה הסכים להצעה האמריקאית הקובעת הפסקה הדדית של התקיפות. כך לפי הודעת השגרירות בלבנון.

על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון.

לפי הודעת השגרירות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם שגרירת לבנון בארצות הברית, נדא מעווד, והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להסדר המוצע.

על פי התכנון, פגישות המשא ומתן שנקבעו לימים שלישי ורביעי יימשכו, במטרה לדון בהתקדמות שהושגה ולבנות עליה בהמשך.

כזכור, הנשיא טראמפ הודיע מוקדם יותר כי ישראל לא תתקוף בדאחיה למרות איומי נתניהו, וכי כוחות צה"ל יסוגו לאחור. הנשיא הבהיר כי חיזבאללה יעצור גם הוא את הירי לצפון.