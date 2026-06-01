כיכר השבת
נסיגה בדקה התשעים

נשיא לבנון: "חיזבאללה הסכים להפסקת האש" | אלו פרטי ההסכם

לפי נשיא לבנון, חיזבאללה הסכים להצעה אמריקאית להפסקת תקיפות הדדית עם ישראל | ההסדר כולל הפסקת תקיפות בדאחיה ובהמשך בכל לבנון | הפרטים המלאים (בארץ)

2תגובות
כוחות צה"ל על גבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

לאחר שיחת טלפון שהתקיימה בין נשיא לבנון ג’וזף עאון לבין מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, קיבלו הרשויות בלבנון אישור לכך שארגון הטרור הסכים להצעה האמריקאית הקובעת הפסקה הדדית של התקיפות. כך לפי הודעת השגרירות ב.

על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון.

לפי הודעת השגרירות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם שגרירת לבנון בארצות הברית, נדא מעווד, והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להסדר המוצע.

על פי התכנון, פגישות המשא ומתן שנקבעו לימים שלישי ורביעי יימשכו, במטרה לדון בהתקדמות שהושגה ולבנות עליה בהמשך.

כזכור, הנשיא טראמפ הודיע מוקדם יותר כי ישראל לא תתקוף בדאחיה למרות איומי נתניהו, וכי כוחות צה"ל יסוגו לאחור. הנשיא הבהיר כי חיזבאללה יעצור גם הוא את הירי לצפון.

חיזבאללהלבנוןהפסקת אשצפוןג'וזף עאון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (39%)

לא (61%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הביבקו מתנהג כמו ז'ואו חסר הזרועות, תחזיקו אותי, אני עומד לתקוף... ח ח ח ח....
מרדכי היהודי הקטן
1
בתור איש ימין. זו החותמת שצריך להחליף את נתניהו. נמאס. הוא נהיה בובה של טראמפ. רק כנהיה" הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" ננצח בגדול
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר