הפיקוד הצבאי המרכזי של איראן, מפקדת "חאתם אל-אנביא", פרסם הערב (שני) איום חריג ומסלים המכוון ישירות לעבר העורף הישראלי. בהודעה שפרסם הפיקוד, נאמר כי במידה וישראל אכן תממש את כוונותיה ותבצע תקיפות נרחבות ברובע הדאחיה בביירות, אזי תושבי צפון ישראל צריכים להיערך להתפנות מבתיהם אם הם אינם מעוניינים להיפגע במערכה.

המסר האיראני, שנועד לזרוע בהלה, מהווה ניסיון בולט לאמץ את טקטיקת האזהרות וההסברה שבה נוקט מזה שנים דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, כלפי האוכלוסייה האזרחית בלבנון, ולא רק.

האיום האיראני הגיע כשעתיים בלבד לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בביירות, אחד המעוזים המובהקים של ארגון חיזבאללה, אחרי תקופה ארוכה שבה לא ניתנה הודעה דומה על בירת לבנון.

בהודעת צה"ל נמסר באופן ברור כי אם חיזבאללה ימשיך לשגר מטחי רקטות לעבר ערים ועיירות בישראל, צה"ל יגיב בתקיפה מוקדמת וממוקדת של אתרים ותשתיות בפרברים הדרומיים של ביירות, ועל כן התבקשו התושבים להתפנות למען ביטחונם. האזהרה הישראלית באה על רקע הלחימה הבלתי פוסקת בגבול הצפון, כאשר ישראל מנסה להפעיל לחץ כבד על הארגון תוך ניסיון לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בישראל.

במקביל ארגון המודיעין של משמרות המהפכה צייץ הערב ציוץ תוקפני שבו נאמר כי איראן רואה "בחציית הקווים האדומים בלבנון וברצועת עזה - מלחמה ישירה והטלת המחיר על הביטחון הלאומי שלה ועל ההתנגדות האסלאמית". עוד איימו: "נחושיםלבצע פעולות הגנתיות באמצעות שבירת המשוואה, פתיחת חזיתות חדשות, בנוסף לשמירה על משוואת מצר הורמוז. מי שזורע רוח, יקצור סופה".

בתוך כך, הערב צה"ל הודיע במקביל על חיסול מפקד יחידה במערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה. "חיל האוויר בהכוונת כוחות חטיבת גולני תקף אתמול (א') במרחב נבטיה וחיסל את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר מדובר צה"ל.