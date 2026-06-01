איראן באיום ישיר לתושבים בישראל: "להתפנות אם אינם רוצים להיפגע"

אחרי אזהרת צה"ל לתושבי הדאחיה בביירות להתפנות לקראת תקיפות אפשריות, באיראן מאיימים כעת בתגובה ישירה ברוח דומה ומסלימים את הרטוריקה נגד ישראל, תוך שהם קוראים לתושבי הצפון להיערך לפינוי אם ישראל תממש את איומיה (צבא וביטחון)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הפיקוד הצבאי המרכזי של , מפקדת "חאתם אל-אנביא", פרסם הערב (שני) איום חריג ומסלים המכוון ישירות לעבר העורף הישראלי. בהודעה שפרסם הפיקוד, נאמר כי במידה וישראל אכן תממש את כוונותיה ותבצע תקיפות נרחבות ברובע הדאחיה בביירות, אזי תושבי צפון ישראל צריכים להיערך להתפנות מבתיהם אם הם אינם מעוניינים להיפגע במערכה.

המסר האיראני, שנועד לזרוע בהלה, מהווה ניסיון בולט לאמץ את טקטיקת האזהרות וההסברה שבה נוקט מזה שנים דובר בערבית, אביחי אדרעי, כלפי האוכלוסייה האזרחית ב, ולא רק.

האיום האיראני הגיע כשעתיים בלבד לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם הודעה דחופה לתושבי הדאחיה בביירות, אחד המעוזים המובהקים של ארגון חיזבאללה, אחרי תקופה ארוכה שבה לא ניתנה הודעה דומה על בירת לבנון.

בהודעת צה"ל נמסר באופן ברור כי אם חיזבאללה ימשיך לשגר מטחי רקטות לעבר ערים ועיירות בישראל, צה"ל יגיב בתקיפה מוקדמת וממוקדת של אתרים ותשתיות בפרברים הדרומיים של ביירות, ועל כן התבקשו התושבים להתפנות למען ביטחונם. האזהרה הישראלית באה על רקע הלחימה הבלתי פוסקת בגבול הצפון, כאשר ישראל מנסה להפעיל לחץ כבד על הארגון תוך ניסיון לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בישראל.

במקביל ארגון המודיעין של משמרות המהפכה צייץ הערב ציוץ תוקפני שבו נאמר כי איראן רואה "בחציית הקווים האדומים בלבנון וברצועת עזה - מלחמה ישירה והטלת המחיר על הביטחון הלאומי שלה ועל ההתנגדות האסלאמית". עוד איימו: "נחושיםלבצע פעולות הגנתיות באמצעות שבירת המשוואה, פתיחת חזיתות חדשות, בנוסף לשמירה על משוואת מצר הורמוז. מי שזורע רוח, יקצור סופה".

בתוך כך, הערב צה"ל הודיע במקביל על חיסול מפקד יחידה במערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה. "חיל האוויר בהכוונת כוחות חטיבת גולני תקף אתמול (א') במרחב נבטיה וחיסל את מחמד מוסא מתירכ, מפקד יחידה במערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה", נמסר מדובר צה"ל.

"לאורך שנים, מתירכ מילא מגוון תפקידים במערך הטילאות של חיזבאללה. מתירכ היה אחראי על קידום והוצאה לפועל של מאות שיגורי רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, בהם חטיבת גולני הפועלים במרחב הבופור, שהכווינו את חיל האוויר לחיסולו".

צה"לאיראןלבנון

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חבורת האייתוללות בטהראן בלחץ היסטרי בגלל הפסקת המשא ומתן עם ארה"ב והחיסולים הממוקדים של מפקדי חיזבאללה הם מנסים להעתיק את הודעות הפינוי של צה"ל כדי להראות חזקים אבל כולם מבינים שזה איום ריק מתוכן מתוך ייאוש צריך להמשיך להכות ביד ברזל חסרת רחמים בדאחיה ובכל מרכזי התמיכה באיראן עד שהמשטר הזה יקרוס סופ
איתן
1
האיומים של הפיקוד המרכזי האיראני הם לוחמה פסיכולוגית זולה שנועדה לחפות על הכישלון המבצעי של חיזבאללה בשטח חיסול מפקד יחידת הטילאות בנבטיה על ידי גולני מוכיח שצה"ל שולט במצב ועובד בצורה מקצועית שיטתית ומדויקת אין לסגת ואין למצמץ מול הדיבורים על מצר הורמוז יש להכות בעוצמה מקסימלית בדאחיה ובאיראן עד לנ
פרץ

