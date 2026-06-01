בחסות איראן: עסקה חשאית הפכה את מטוסי ארמניה למכונות מלחמה

צבא ארמניה - צילום: משרד ההגנה של ארמניה | חשבון רשמי צבא ארמניה | צילום: צילום: משרד ההגנה של ארמניה | חשבון רשמי 10 10 0:00 / 1:48

מטוסי הסוחוי SU-30SM, גאוות חיל האוויר הארמני, הם כלי טיס דו-מושביים בעלי יכולות מרשימות: מהירות של שני מאך, יכולת תמרון יוצאת דופן ורדיוס פעולה של 1,500 קילומטר, עם יכולת נשיאת חימוש של עד 8,000 קילוגרם. אולם, עם רכישתם התמודדה ארמניה עם מציאות קשה - המטוסים הגיעו ללא חימוש אוויר-אוויר או אוויר-קרקע משמעותי.

הפתרון הגיע מכיוון בלתי צפוי לחלוטין. בשנת 2024 פנתה ארמניה להודו בבקשה לרכישת טילי אוויר-אוויר מסוג ASTRA, תוך ניהול מגעים עם תאגיד הנשק ההודי HAL. על פי הערכות מומחים בתחום, השילוב המתוחכם בין הטכנולוגיה ההודית לידע האיראני הוא שאיפשר לארמניה להטמיע את הפצצות הגולשות האיראניות על מטוסי הקרב שלה.

נשיא סין ואיראן ( צילום: שר החוץ האיראני העמוד הרשמי )

טכנולוגיה מתקדמת ממזרח האימה של טראמפ: נחשף תיעוד חדש מ'צי היתושים' של איראן | צפו בני סולומון | 11:55 ניסיון פריצה שהפך לרגע הכי מביך שתועד: סרטון ויראלי טובה אור | 12:36 פצצה גולשת, המצוידת בכנפונים ומערכת הנחיה מדויקת, מאפשרת למטוס לשגר חימוש ממרחק בטוח ולפגוע במטרה בדיוק כירורגי. היתרון המרכזי טמון בהגדלת טווח הפגיעה לעומת פצצות "טיפשות" של נפילה חופשית, תוך שמירה על בטיחות הטייס והמטוס. העסקה הביטחונית, שפורסמה בין היתר בדיווחים על שיתוף הפעולה האיראני-ארמני, כוללת גם את מערכת ההגנה האווירית האיראנית MAJID, שנחשפה לראשונה במצעד יום הרפובליקה. הכל נארז לכדי הסכם שיתוף פעולה בשווי כחצי מיליארד דולר.

נשק טכנולוגי מתקדם ( צילום: אלביט | אתר רשמי )

מטרה אחת: היערכות מול אזרבייג'ן

כל מטרתו של הסכם החימוש המקיף היא אחת: להכין את הצבא הארמני לכל תרחיש של הסלמה מחודשת מול אזרבייג'ן. היריבות ההיסטורית בין שתי המדינות, שהגיעה לשיאה במלחמת קרבאך, ממשיכה להטיל צל כבד על האזור.

יצוין כי ארמניה שומרת על קשרים הדוקים עם איראן, למרות שהיא מדינה נוצרית. השיתוף הביטחוני בין שתי המדינות מתחזק בשנים האחרונות, כאשר טהראן רואה בארמניה שותפה אסטרטגית מול אזרבייג'ן, בעלת בריתה של טורקיה. כידוע, אזרבייג'ן מקיימת יחסים טובים עם ישראל ושומרת על קהילה יהודית משגשגת.

המהלך הארמני משקף מגמה רחבה יותר באזור, בו מדינות קטנות יותר מחפשות פתרונות ביטחוניים יצירתיים מול יריבים חזקים יותר. השילוב בין טכנולוגיה הודית, ידע איראני ופלטפורמות רוסיות יוצר מציאות מבצעית חדשה בקווקז.