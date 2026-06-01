כיכר השבת
טראמפ נשבר ופונה לכולם בבקשה: "תפסיקו לצייץ נגדי" - ואיך זה קשור לאיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הבוקר בפוסט חדש כי הסיבה שאינו מצליח להגיע להסכם עם איראן היא הציוצים והדיווחים נגדו ברשתות התקשורת | הפוסט המלא (בעולם)  

אחרי הפובט הלילי בו תקף את רשת CNN על התנהלותה במהלך ימי המשא ומתן, הנשיא עובר לפנייה רחבה יותר ומבקש מהציבור שלא לתקוף אותו על המשא ומתן שמקיים עם .

"איראן באמת רוצה לעשות עסקה, והיא תהיה עסקה טובה לארה"ב ולאלה שאיתנו", הבטיח נשיא ארה"ב בטון מפויס.

"אבל", תהה , "האם הדמוקרטים, ורפובליקנים שונים שנראים לא פטריוטיים, לא מבינים שקשה לי הרבה יותר לעשות את עבודתי כראוי ולנהל משא ומתן, כאשר פוליטיקאים ממשיכים "לצייץ" בצורה שלילית, ברמות שלא נראו מעולם, שוב ושוב", הוא תהה בפוסט שפרסם ב'טרות'.

לדבריו, כאן נמצאת כל הבעיה - הציוצים והדיווחים נגדו בכלי התקשורת משמאל ומימין.

"שאני צריך לנוע מהר יותר, או לנוע לאט יותר, או לצאת למלחמה, או לא לצאת למלחמה, או מה שזה לא יהיה. פשוט שבו ותירגעו, הכל יסתדר טוב בסוף - זה תמיד קורה! הנשיא DJT".

הפוסט הזה, כמו גם הפוסט הלילי על CNN שפרסם טראמפ מעידים על לחץ יוצא דופן שנמצא בו נשיא ארה"ב, כאשר מצד אחד אינו מצליח להביא לסיום המלחמה - ועימה עליות המחירים, ומאידך, אינו מסוגל להביא להסכם שגם ארה"ב וגם איראן מרוצים ממנו.

הלילה כאמור, טען טראמפ כי הפרסומים לפיהם אין בהסכם המסגרת אזכור לנושא הגרעין אינו נכון.

"החדשות המזויפות CNN אמרו היום, באופן שגרתי, שהסכם הגרעין האיראני שלי לא מדבר על גרעין, כשלמעשה הוא קובע, באופן ברור, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני", כתב הנשיא בפוסט. הוא הוסיף: "CNN, ורבים אחרים בתקשורת החדשות המזויפות, הם אסון עם רייטינג נמוך".

0 תגובות

