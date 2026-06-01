הפסקת אש? לילה של מהלומות עוצמתיות במפרץ בין ארה"ב לאיראן 

צבא ארצות הברית הודיע הבוקר (שני) באמצעות פיקוד המרכז כי ביצע בסוף השבוע סדרת תקיפות נגד אתרים צבאיים של איראן בחוף המפרץ, בתגובה להפלת כטב"ם אמריקני מעל מים בינלאומיים.

איראן כזכור טענה כי הכטב"ם האמריקני פעל בשמי איראן, וכעת נראה לראשונה כי האמריקנים מודים בהפלת כלי הטיס על ידי טהרן.

משמרות המהפכה של איראן הודיעו בתגובה הבוקר (שני) כי תקפו בסיס אווירי המשמש את כוחות ארצות הברית, וכי חילופי המהלומות הללו מתרחשים על רקע המשא ומתן הממושך לסיום המלחמה.

במקביל לחילופי האש, סוכנות הידיעות הרשמית של כווית דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית במדינה, שבה ממוקם בסיס אמריקני גדול, יירטו הבוקר מתקפות טילים וכלי טיס בלתי מאוישים בזמן שאזעקות נשמעו ברחבי המדינה.

פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי "מטוסי קרב אמריקניים הגיבו במהירות על ידי השמדת מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנת שליטה קרקעית, ושני כטב"מים מתאבדים שהיוו איומים ברורים על ספינות העוברות במים האזוריים".

חילופי התקיפות הללו, הדומים לעימות שאירע ביום חמישי האחרון, מתרחשים באופן ספורדי מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בתחילת חודש אפריל.

למרות חילופי האש, נראה כי בשלב זה אין אינטרס לאף אחד מן הצדדים 'לשבור את הכלים' ולפתוח במתקפה רחבה יותר.

ארה"ב ממתינה כעת לתגובתה של איראן לאחר תיקונים שהציע הנשיא בטיוטת ההסכם, בעיקר בנושא הגרעין ופתיחת מצרי הורמוז. איראן מצידה הודיעה בציניות כי גם היא מבקשת לבצע 'תיקונים' על הטיוטה הקודמת אותה כבר אמרה שהיא מקבלת.