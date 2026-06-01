מאות חילונים, בהם שורדי מסיבת הנובה, השתתפו השבת במיזם ייחודי במסגרתו עבור רבים מהם הייתה זו השבת הראשונה אותה הם שמרו כהלכתה - 25 שעות מכניסת השבת ועד ליציאתה.

את השבת יזמו ארגון 'קשר יהודי' שעוסק בקירוב יהודים למסורת ובפעילות חברתית ורוחנית. הארגון עומד בראשותה ובניהולה של הרבנית צילי שניידר שעומדת מאחורי כל פעילות הקודש של הארגון, כשבין היתר, היא זו שיזמה את השבת הזו כמו שבתות דומות הנערכות מפעם לפעם. השבת הייחודית הזו ריכזה סביבה פסיפס אנושי מדהים ומגוון של אנשים: חברותות קבועות, סטודנטים, הורים לילדים ושורדי פסטיבל הנובה, שהגיעו כולם במטרה אחת משותפת – לחוות ולשמור שבת כהלכתה.

רבים מהמשתתפים שמרו שבת בפעם הראשונה בחייהם בעוד אחרים נמצאים בעיצומו של תהליך אישי חם ומקבל. האווירה כולה התאפיינה בתחושת שותפות עמוקה ובגובה העיניים, הרחק מכל הגדרה מגזרית או תפיסה של דרגות, מתוך גישה המובילה חיבור אמיתי ולא פטרוני.

רגעי השיא נרשמו כבר עם כניסת היום הקדוש. לאחר מעמד הדלקת נרות מרגש שנערך במקום, יצאו מאות המשתתפים לצעדה משותפת לכיוון הכותל המערבי, כשהם עוברים בדרכם דרך שער שכם. הצעדה המרשימה, עוררה עניין רב וקידוש ה' גדול בקרב עוברי האורח והתושבים ברחובות הסמוכים שעמדו וצפו מהמרפסות ולא יכלו להתיק את עיניהם מן המחזה המרהיב.

עם כניסת השבת, הגיעה הקבוצה לרחבת הכותל המערבי לקראת מעמד קבלת שבת עוצמתי במיוחד. המעמד, שהובל על ידי הרב ירון אשכנזי יחד עם הקומזיצער איצי אקרמן, סחף את כלל הנוכחים לשירה לכבוד השבת מתוך תחושת אחדות ומשפחתיות מלוכדת שאי אפשר היה להחמיץ.

במהלך סעודת ליל השבת נהנו המשתתפים משירה מרוממת שהובלה על ידי בחורי ישיבה שהוזמנו להשתתף כדי להנגיש למשתתפים טעם של סעודת שבת אמיתית. לאחר מכן התקיים 'עונג שבת' במהלכו נערך פאנל מרתק ויוצא דופן בהשתתפות שורדי פסטיבל הנובה, המלווים כבר תקופה ארוכה בפעילות הארגון.

המשתתפים שיתפו בשיח פתוח על התהליך הפנימי העמוק שהם עוברים, על כוחה של החברותא ועל רצונם העז להעניק מעצמם הלאה כדי לחזק נפגעים אחרים המתמודדים עם פוסט-טראומה בתהליך ההבראה ועל כך שכולם זוכים כיום לשמור שבת כהלכתה.

בשעות הלילה המאוחרות, לקראת השעה 1:00, יצאה קבוצה גדולה של משתתפים לחוויה רוחנית נוספת – השתתפות ב'טישים' חסידיים בחצרות המפורסמות בירושלים, המשתתפים התקבלו במאור פנים יוצא דופן. באחד מבתי הכנסת בשוק מאה שערים התקיים אירוע מקומי אותנטי של שמחת 'שלום זכר' מסורתית שעוררה עניין רב בקרב המשתתפים ונמשכה עד לפנות בוקר. המחזה של שמחה יהודית אותנטית כצורתה הותירה חותם בל יימחה בליבם.

בוקר יום השבת הביא עמו מעמד מרגש נוסף – חגיגת בר מצווה מיוחדת במינה שנערכה במהלך התפילה לילד של אחת ממשתתפות תוכנית החברותות של הארגון. זוהי הפעם הראשונה בה משפחה מהקהילה בחורת לחגוג את שמחת בר המצווה לבנם - במסגרת שבת של 'קשר יהודי'.

השיא נרשם כאשר חתן בר המצווה הוזמן לפתוח את ארון הקודש, ובאותם רגעים נעמדה מקהלה ספונטנית מילדי הצוות של קשר יהודי. הילדים שרו בהתרגשות את השירים "וזכני לגדל" ו"שערי שמיים פתח", מעמד שהרעיד את הלבבות והותיר רושם כביר במקום. לאחר העלייה לתורה וזריקת הסוכריות המסורתית, נערך קידוש מפואר לרגל שמחת הבר מצווה בהשתתפות הרב ירון אשכנזי.

בשעות אחר הצהריים התקיימה תוכנית הדגל של הארגון והחברותות השונות התיישבו לצד הזוגות שלהם, ללימוד משותף של שבת אחה"צ. במהלך הלימוד ניכר היה כי החיבור חצה מזמן את גבולות הלימוד הרגיל והפך לקשר עמוק של ממש. המשתתפים משני הצדדים הגדירו זה את זה כאחים וכמשפחה לכל דבר, תוך שהם מציינים כי השותפות הזו היא המתנה הגדולה ביותר שקיבלו בחייהם.

לקראת צאת השבת, נשאה דברים אשת התקשורת סיון רב מאיר, אשר מיקדה את המשתתפים בחשיבות של היום שאחרי, כיצד לוקחים את האור, הכוחות והקבלות הרוחניות שנקנו במהלך השבת העוצמתית, ומיישמים אותם הלכה למעשה בתוך שגרת ימי החול והחיים האישיים. השבת נחתמה במוצאי השבת בהבדלה מוזיקלית סוחפת ובמפגשי משוב וסיכום.