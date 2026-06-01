כיכר השבת
תיעוד סוער

בכביש בגין: עשרות מפגינים מתנפלים על רוכב האופנוע שניסה לעבור

עימות פיזי אלים בהפגנת הפלג בכביש בגין בירושלים, בין המפגינים לרין רוכב אופנוע שניסה לעבור במקום | תיעוד סוער: האופנוע מוקף בידי מפגינים, שחהלו לדחוף את הנהג (חרדים)

במהלך הפגנת היום (שני) בשעות אחר הצהרים בכביש בגין בירושלים התרחשה תקרית אלימה מול נהג אופנוע שניסה לעבור במקום למורת רוחם של המפגינים.

בתיעוד, שמתפרסם ב'כיכר השבת', נראים המפגינים כשהם חוסמים את הנתועה ומקיפים את רוכב האופנוע. חלק מהמפגינים אף מנסים להשחית את האופנוע.

ההפגנות בירושלים פרצו במקביל גם בכניסה לעיר, סביב גשר המיתרים. המשטרה מחסרה כי "בעקבות מחאה שהחלה בכניסה לעיר ירושלים, נחסמו ע"י מפרי הסדר צומת גשר המיתרים לשני הכיוונים​ וכן כביש בגין. מפרי הסדר חוסמים בגופם את הכביש וכלי הרכב, הרכבת הקלה ומשבשים את חיי השגרה".

עוד מסרה המשטרה: "​שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב נערכים לפיזור מפרי הסדר ולהשבת הסדר הציבורי על כנו. הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולבחור בדרכים חלופיות.

"משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בחופש התנועה, ונפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו".

הפלג הירושלמיאופנוע

4
לפחות נהג משלנו היו נותנים לו לעבור
שימי
3
מחללי שם שמיים
יון
2
פשוט בהמות אין מה לומר, עושים חילול השם אדיר שאין לתאר, אני תקוע בפקק בגללם כבר חצי שעה עם עוד שעה לפחות לנסוע. מתיימרים להפגין השם התורה ועושים בדיוק ההפך.
ליעד
1
נגיד זה לא מועיל בכלום😒 מה קטע לתקוף סתם אנשים או רכבים???
דר

