במהלך הפגנת הפלג הירושלמי היום (שני) בשעות אחר הצהרים בכביש בגין בירושלים התרחשה תקרית אלימה מול נהג אופנוע שניסה לעבור במקום למורת רוחם של המפגינים.

בתיעוד, שמתפרסם ב'כיכר השבת', נראים המפגינים כשהם חוסמים את הנתועה ומקיפים את רוכב האופנוע. חלק מהמפגינים אף מנסים להשחית את האופנוע.

ההפגנות בירושלים פרצו במקביל גם בכניסה לעיר, סביב גשר המיתרים. המשטרה מחסרה כי "בעקבות מחאה שהחלה בכניסה לעיר ירושלים, נחסמו ע"י מפרי הסדר צומת גשר המיתרים לשני הכיוונים​ וכן כביש בגין. מפרי הסדר חוסמים בגופם את הכביש וכלי הרכב, הרכבת הקלה ומשבשים את חיי השגרה".

עוד מסרה המשטרה: "​שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב נערכים לפיזור מפרי הסדר ולהשבת הסדר הציבורי על כנו. הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולבחור בדרכים חלופיות.

"משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרת הסדר הציבורי ופגיעה בחופש התנועה, ונפעל בנחישות להשבת הסדר על כנו".