( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בבית משפט השלום בירושלים התקיים היום (שני) דיון בעניינם של שמונת החשודים שנעצרו בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש במהלך הלילה. החשודים כולם שוחררו.

לפי הדיווח של חיים גולדיטש ורועי ינובסקי בכאן חדשות, אחד החשודים שוחרר עוד בתחנה והיתר, שבעה, שוחררו בתום הדיון בבית המשפט. במהלך הדיון הודה נציג המשטרה כי אין בידי המשטרה ראיות. המפגינים נעצרו באמצע הלילה במתחם תחנת המשטרה בבית שמש, לאחר שהפגנת ענק התקיימה במקום וכללה פריצה למתחם התחנה בעקבות מעצר תלמיד ישיבה. המהומה החלה לאחר שמערכת 'צבע שחור' הופעלה בשל מעצר תלמיד ישיבה בכוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית החוקרת. מאות של מפגינים הוזעקו לתחנה המשטרה והחלו המחאות ענק כאשר עשרות הצליחו לפרוץ למתחם תחנת המשטרה.

כוחות מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, בפיקודו של מפקד מרחב ציון תת-ניצב שלומי בכר, פעלו באופן מיידי כנגד המפגינים שהתפרעו במקום והסתערו על מתחם התחנה. הכוחות הצליחו להדוף - באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות - את המפגינים אל מחוץ לתחנה ולהשיב את השליטה במקום.

אולם המתפרעים לא הסתפקו בכך. לאחר שהודפו מהתחנה, המשיכו לנסות ולחסום את התנועה על ציר 38 הסמוך, תוך יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון. מדובר בציר תנועה מרכזי המשמש עורק חיוני לתנועה באזור בית שמש והסביבה.

במהלך הפעילות, זיהו השוטרים שמונה חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובתקיפת כוחות הביטחון. החשודים נעצרו והועברו לחקירה במשטרה. כאמור בהמשך היום שוחררו.

"לא ראינו דבר כזה שנים", סיפר ל'כיכר השבת' אחד הנוכחים במקום. "זה לא היה רק הפלג הירושלמי או הקנאים הרגילים של בית שמש העתיקה. ראיתי כאן בעיניים שלי חסידי גור, חסידי בעלזא, ועוד חוגים מרכזיים שמעולם לא השתתפו בהפגנות כאלו. כולם מרגישים שהגיעו מים עד נפש. כולם מבינים שזו צרה משותפת נוכח הגזירות הקשות שמחתים השלטון על עולם התורה".