הבחור ראובן למנצח שוחרר אתמול (ראשון) ממעצרו בכלא הצבאי, לאחר שנעצר בכביש 1 בעוון לימוד תורה. מיד עם שחרורו, יצא למנצח לבני ברק יחד עם ראש הישיבה שלו הגאון הרב דוד בוארון, כדי לקבל את ברכתם של גדולי ישראל.

למנצח, מתלמידי ישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', נעצר בסוף השבוע האחרון על ידי כוחות משטרה בכביש 1, כשהוא בדרכו לישיבה. הבחור הוסגר למשטרה הצבאית ושהה במעצר בכלא הצבאי, עד ששוחרר אתמול. הביקור הראשון של הבחור המשוחרר היה במעונו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש בבני ברק, שם התקבל בתהלוכה מפוארת. ראש הישיבה שמע את הפרטים המלאים מהמעצר, בשיחה שעוררה הדים רבים. "חבר שלך אשכנזי? לכן שחררו אותו" צה"ל נערך לצאת השבוע לגל מעצרים נרחב בגוש דן | משטרת ישראל מבקשת לדחות ישי כהן | 06:28 צבע שחור בבית שמש • מאות פרצו לתוך תחנת המשטרה כדי לחלץ בחור עריק; מפקד המחוז הכריז על גיוס חירום | צפו בתיעודים חיים רוזנבוים | 01.06.26 במהלך השיחה, שתועדה במלואה על ידי 'כיכר השבת', שאל הגרמ"ה הירש את הבחור: "איפה תפסו אותך?" הבחור השיב: "בדרך לישיבה". הרב בוארון הבהיר: "בכביש 1, רכב סמוי, לא רואים שזה שוטר". הבחור תיאר את רגעי המעצר: "הייתי בתוך רכב עם חבר, פתאום עצרו אותנו ואז לקחו אותי עם אזיקים". ראש הישיבה שאל: "ומה עם חבר שלך?" הבחור השיב: "לא, את חבר שלי שחררו". השיחה הגיעה לשיאה כאשר הגרמ"ה הירש שאל: "חבר שלך אשכנזי?" הבחור השיב: "לא, הוא נראה אשכנזי ובגלל זה שחררו אותו". הרב בוארון נאנח: "לצערנו הרב זה מה שקורה, מתי זה ייגמר".

"זה עוד לא התחיל"

ראש הישיבה המשיך לחקור את נסיבות המעצר: "השוטר שעצר אותך, הוא ספרדי או אשכנזי?" הבחור השיב: "נראה לי ספרדי". הרב בוארון שב ושאל בכאב: "עד מתי הראש ישיבה, מתי זה ייגמר?"

תשובתו של הגרמ"ה הירש הייתה קצרה ומזעזעה: "זה עוד לא התחיל". דבריו של ראש הישיבה משקפים את החשש העמוק בעולם התורה מפני התגברות המעצרים והפגיעה בבחורי הישיבות.

כזכור, בסוף השבוע האחרון התרחש גל מעצרים נרחב של בחורי ישיבות. בערב שבת נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בכביש 6, וביניהם הבחור מיכאל פטרוב, בנו של ראש הישיבה הרב יוסף פטרוב. בנוסף, הוסגרו שני בחורי ישיבה נוספים מישיבת 'משכן דוד' לאחר שעוכבו על ידי משטרת שער בנימין.

ביקור אצל האדמו"ר מבעלזא

לאחר הביקור אצל הגרמ"ה הירש, המשיך הבחור המשוחרר יחד עם ראש הישיבה הרב בוארון לסבב ברכות אצל גדולי ישראל.

על רקע גל המעצרים, הוציא מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך קריאה חריפה למחות על המעצרים. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

הפלג הירושלמי יצא אתמול להפגנות ענק ברחבי הארץ במחאה על גל המעצרים, כאשר ההפגנות התקיימו בירושלים ובני ברק. במקביל, נודע כי המשטרה הצבאית נערכת לביצוע מבצע מעצרים נרחב נוסף במהלך השבוע הקרוב בגוש דן, אם כי משטרת ישראל ביקשה לדחות את המבצע בשל עומסים מבצעיים והמצב הביטחוני בצפון.

ראש הישיבה הרב בוארון מסר בעבר שיחה סוערת בה סיפר כי הוא נפרד מהבחור למנצח בסוף סדר ג' בסמוך לשעה 23 בלילה, והתעורר הבוקר לשיחה שבה פעילי 'חיי עולם' בישרו לו כי תלמידו נעצר. "אנחנו נמצאים בתקופות הכי אפלות, כמו בתקופת הרומאים", זעק ראש הישיבה בשיחה שעוררה הדים רבים.