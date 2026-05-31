כיכר השבת
מרצונו החופשי

הדרמה בקרית גת: מה גרם לאברך החסידי שנעצר ביום שישי להתגייס לצה"ל?

שעות לפני שבת הרחוב החרדי כמעט בער, אבל הבוקר הכל השתנה: מאחורי הקלעים של המעצר שהסעיר את הציבור החרדי והקפיץ את העסקנים • למה איים בכיר בחסידות כי "דני לוי ירד מהפסים", מה גרם למערך ההפגנות להיכנס לכוננות, ואיך הכל הסתיים הבוקר כשהאברך צעד מרצונו החופשי לתוך לשכת הגיוס? • כל הפרטים (חרדים)

דרמה עזה התחוללה שעות אחדות לפני כניסת השבת, והגיעה הבוקר (ראשון) לתפנית מפתיעה במיוחד, לאחר שמעצרו של אברך מחסידות בעלזא בקרית גת כמעט והוביל למשבר חסר תקדים בין החסידות לבין משטרת ישראל וצה"ל.

הסיפור החל ביום שישי האחרון בשדרות לכיש בקרית גת. אברך מחסידות בעלזא, תושב העיר, הגיע לתחנת המשטרה המקומית במטרה להגיש תלונה על רקע סכסוך שכנים. על פי עדי ראייה, במהלך שהותו במקום התפתחה התגודדות, והאברך אף ניסה לסייע לשוטרים שנכחו בזירה.

אלא שבמהלך בדיקה שגרתית בתחנה, נדהמו השוטרים לגלות כי האברך מוגדר במחשבי הצבא כעריק, ועיכבו אותו מיד במקום מתוך כוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

השמועה על האברך פשטה כאש בשדה קוצים. מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות, קראה לציבור לצאת ולהפגין בהמוניהם מול התחנה כדי למנוע את הסגרתו. במקביל, בחסידות בעלזא הגיבו בזעם חריף שלא נראה כמותו מזה זמן רב. גורם בכיר בחסידות תקף בחריפות ואמר: "מפכ"ל המשטרה דני לוי ירד מהפסים. יש בחסידות בעלזא מאות שמתגייסים. אם הבחור לא ישוחרר – כולם חוזרים הביתה ביום ראשון".

המהומות בקריית גת בעקבות מעצר האברך
המהומות בקריית גת בעקבות מעצר האברך| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

בבעלזא לא הסתפקו בהצהרות, ושיגרו הודעה דחופה לכל מתנדבי המשטרה של החסידות בכל רחבי הארץ, לצד האברכים שנמצאים בהליכי גיוס, להתייצב במוצאי שבת לכינוס חירום דחוף בעקבות המעצר.

בעקבות הלחץ הכבד והסערה הציבורית שהלכה והסלימה שעות בודדות לפני כניסת השבת, התערבו עסקנים בכירים של החסידות מול צמרת המשטרה. בעקבות כך, הנחה מפכ"ל המשטרה דני לוי לבדוק באופן מיידי את נסיבות עיכובו של הצעיר החרדי, בפרט לאור העדויות כי הגיע לסייע לשוטרים ולא היה מעורב בעימות. לאחר התערבות דחופה, שוחרר האברך לביתו בערב שבת, והרוחות שככו באופן זמני.

הבוקר (ראשון), התבררה הסיבה האמיתית מאחורי השחרור המהיר והדרמה כולה: ל'כיכר השבת' נודע כי האברך כלל לא ניסה להתחמק מרשויות החוק, אלא להיפך – הוא נמצא בעיצומם של תהליכי גיוס לצה"ל מרצונו החופשי, והגדרתו כעריק נבעה ככל הנראה מכשל בירוקרטי בתיאום מול שלטונות הצבא.

ואכן, כהוכחה לדברים ומרצונו החופשי, התייצב הבוקר החסיד בלשכת הגיוס והמשיך כרגיל את הליכי החיול והגיוס שלו לצה"ל, ובכך שם קץ לסערה הגדולה שאייימה להצית את הרחוב החרדי בערב שבת.

מעצרגיוס חרדיםבעלזאקריית גתערב שבת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

5
בושה לחסידות בלז
אריק
4
תחליטו, מתגייס לצה"לאו אברך???????
ספרדי טהור
3
מצויין! ירבו כמותו מי שלא לומד שיילך להתגייס זו חובת השעה ובכך ישחרר אותנו האברכים הרציניים ללמוד בשלוות הנפש ללא שום הפרעות!!
אלי
אשרי המאמין... עד שלא רואים הסדר אמיתי בעיניים כלל הציבור חייב לעמוד כחומה בצורה, אחרת אין למדינה ולצה"ל שום אינטרס לפטור אותך 'האברך הרציני'
תמים
2
לצערנו כל הגיוס בכפייה שנעשה לאחרונה בהוראת היועמשית (אמה של הגנב ומאהבת של רונן בר שהיא טיפלה בעיניו - בשמאל אין מושג של ניגוד עניינים) הוא רק פוליטי מוריד כמות המתגייסים החרדים.
אריק
1
חסידות בלז דואגת לאנשי. נקודה .
אברך

