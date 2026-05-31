ההפגנות בקריית גת ( צילום מסך )

דרמה עזה התחוללה שעות אחדות לפני כניסת השבת, והגיעה הבוקר (ראשון) לתפנית מפתיעה במיוחד, לאחר שמעצרו של אברך מחסידות בעלזא בקרית גת כמעט והוביל למשבר חסר תקדים בין החסידות לבין משטרת ישראל וצה"ל.

הסיפור החל ביום שישי האחרון בשדרות לכיש בקרית גת. אברך מחסידות בעלזא, תושב העיר, הגיע לתחנת המשטרה המקומית במטרה להגיש תלונה על רקע סכסוך שכנים. על פי עדי ראייה, במהלך שהותו במקום התפתחה התגודדות, והאברך אף ניסה לסייע לשוטרים שנכחו בזירה. אלא שבמהלך בדיקה שגרתית בתחנה, נדהמו השוטרים לגלות כי האברך מוגדר במחשבי הצבא כעריק, ועיכבו אותו מיד במקום מתוך כוונה להעבירו לידי המשטרה הצבאית. השמועה על מעצר האברך פשטה כאש בשדה קוצים. מערכת "צבע שחור", המפעילה מערך הזעקה להפגנות במקרים של מעצרי בני ישיבות, קראה לציבור לצאת ולהפגין בהמוניהם מול התחנה כדי למנוע את הסגרתו. במקביל, בחסידות בעלזא הגיבו בזעם חריף שלא נראה כמותו מזה זמן רב. גורם בכיר בחסידות תקף בחריפות ואמר: "מפכ"ל המשטרה דני לוי ירד מהפסים. יש בחסידות בעלזא מאות שמתגייסים. אם הבחור לא ישוחרר – כולם חוזרים הביתה ביום ראשון".

בבעלזא לא הסתפקו בהצהרות, ושיגרו הודעה דחופה לכל מתנדבי המשטרה של החסידות בכל רחבי הארץ, לצד האברכים שנמצאים בהליכי גיוס, להתייצב במוצאי שבת לכינוס חירום דחוף בעקבות המעצר.

בעקבות הלחץ הכבד והסערה הציבורית שהלכה והסלימה שעות בודדות לפני כניסת השבת, התערבו עסקנים בכירים של החסידות מול צמרת המשטרה. בעקבות כך, הנחה מפכ"ל המשטרה דני לוי לבדוק באופן מיידי את נסיבות עיכובו של הצעיר החרדי, בפרט לאור העדויות כי הגיע לסייע לשוטרים ולא היה מעורב בעימות. לאחר התערבות דחופה, שוחרר האברך לביתו בערב שבת, והרוחות שככו באופן זמני.

הבוקר (ראשון), התבררה הסיבה האמיתית מאחורי השחרור המהיר והדרמה כולה: ל'כיכר השבת' נודע כי האברך כלל לא ניסה להתחמק מרשויות החוק, אלא להיפך – הוא נמצא בעיצומם של תהליכי גיוס לצה"ל מרצונו החופשי, והגדרתו כעריק נבעה ככל הנראה מכשל בירוקרטי בתיאום מול שלטונות הצבא.

ואכן, כהוכחה לדברים ומרצונו החופשי, התייצב הבוקר החסיד בלשכת הגיוס והמשיך כרגיל את הליכי החיול והגיוס שלו לצה"ל, ובכך שם קץ לסערה הגדולה שאייימה להצית את הרחוב החרדי בערב שבת.