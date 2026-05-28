הורידה את תמונות אסתי שנעדרת כבר שבועיים: "תפסיקו לחפש אותה"

מודעת חיפושים שנתלשה ( צילום: לפי סעיף 27א )

סערת תלישת הפוסטרים של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת כבר כמעט שבועיים: תושבת העיר טורונטו שבקנדה, בה מתרכזים החיפושים, שיתפה ברשתות החברתיות תמונות שבהן נראית אישה שתלשה מודעת חיפוש, תוך שהיא מצהירה בפה מלא: "תפסיקו לחפש אותה".

על פי העדות שפורסמה, האישה ניגשה לפוסטר עם תמונתה של אסתי שהיה תלוי באזור ציבורי, אמרה את המשפט המזעזע והחלה לקרוע את המודעה. התושבת שהייתה במקום פנתה אליה וביקשה ממנה שלא להסיר את הפוסטר. כאשר האישה שאלה מדוע היא מדברת אליה, הכותבת הבהירה לה שמדובר בפוסטר של ילדה נעדרת בת 14 וביקשה ממנה שוב שלא להסירו. האישה עזבה את המקום, והכותבת ציינה כי הצליחה לצלם את התמונות שפורסמו. המקרה מצטרף לשורה של תיעודים דומים שפורסמו בימים האחרונים, המצביעים על תופעה של תלישת מודעות החיפוש אחר אסתי ברחבי טורונטו. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, מודעות עם תמונתה של הנערה נתלשו מעמודים ולוחות מודעות, או נקרעו באגרסיביות בידי עוברי אורח.

מודעות תלושות ( צילום: לפי סעיף 27א )

תושבים רבים בקהילה היהודית טוענים כי מדובר במעשים אנטישמיים, ומזכירים את תלישת פוסטרים דומה של החטופים בעזה שהתרחשה במדינות שונות בעולם בחודשים האחרונים. יש גורמים שהביעו חשש מפני מניע אנטישמי הקשור להיעלמותה של אסתי, אולם אין כל פרטים המאששים זאת לפי שעה.

אסתי נעלמה ביום שישי לפני יותר משבוע וחצי. המשטרה המקומית פתחה בחקירה מאומצת והביעה חשש כבד לשלומה ובטיחותה של הנערה. קו טלפון ייעודי הוקם לריכוז דיווחים וטיפים מהציבור, ומתנדבים רבים ואנשי מקצוע ממשיכים במבצע חיפושים נרחב.

ביום ראשון השבוע חלה התפתחות בחיפושים כאשר המשטרה אישרה כי התקבל אימות על פיו הנערה נצפתה ביום שבת, ה-16 במאי, בסביבות השעה 12:01. אימה של אסתי, שירה, קיימה מסיבת עיתונאים ופנתה ישירות לבתה: "אסתי, מתוקה שלי, אם את צופה בזה – אנא חזרי הביתה. אנחנו אוהבים אותך כל כך".

אסתי ( צילום: מהפרסומים הרשמיים )

הקהילה היהודית בטורונטו ממשיכה להתגייס למאמצי החיפוש, תוך שהיא מתמודדת עם התופעה המטרידה של תלישת המודעות. עדכונים נוספים בהמשך.