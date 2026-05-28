כיכר השבת
לעיני הנוכחים

מזעזע: בכיר אוקראיני דרש מעובד להתלבש "כמו יהודי ערמומי" 

חקירה מתנהל באוקראינה נגד ראש מנהל אזורי, בעקבות האשמות על אנטישמיות חמורה | לפי החשד, אולג סמסוננקו השפיל עובד בפומבי והורה לו לחבוש כיפה יחד עם פאות מלאכותיות לצורך צילום (בעולם)

באוקראינה מתנהלת חקירה נגד ראש המנהל האזורי אולג סמסוננקו בזקפרטיה בעקבות מכתב תלונה חריף של עובדי שירותי החירום הממלכתיים (DSNS), שבו הוא מואשם בהתנהלות פוגענית הכוללת בין השאר תקרית אנטישמית חמורה.

האירוע המרכזי המתואר במכתב התרחש ב-30 באפריל 2026, במהלך ישיבה רשמית שבה הוצג סגן ראש חדש למערכת, יבגני פרסלוב.

לפי הנטען, אולג סמסוננקו השפיל את העובד בפומבי והורה לו, לעיני כל הנוכחים, לחבוש כיסוי ראש המזוהה עם יהודים יחד עם פאות מלאכותיות לצורך צילום, תוך אמירות פוגעניות בעלות אופי אנטישמי.

בין השאר נטען כי סמסוננקו אמר לעובד שהוא "דומה ליהודים בערמומיותו". עוד נטען כי הוא הורה לראש מחלקת התקשורת נטליה באטיר לתעד את האירוע, ואיים עליה בפיטורים אם התמונות יודלפו החוצה.

נציין כי נכון לעכשיו מדובר בטענות במסגרת מכתב עובדים שנמסר לרשויות, כאשר הרשויות באוקראינה חוקרות את הנושא.

אנטישמיותאוקראינהאכיפההאשמותתכנים פוגעניים

