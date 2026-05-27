הטבעת מתהדקת סביב ראש ממשלת ספרד: פשיטות משטרה ותלונות על פשעי מלחמה

בעודו מוביל קו אנטי-ישראלי חריף בזירה הבינלאומית, ראש ממשלת ספרד מוצא את עצמו במצור משפטי ופוליטי חסר תקדים | פשיטות על מטה מפלגתו ותלונות על סיוע לאיראן חושפות את הסדקים העמוקים ואת השחיתות בשלטונו (חדשות בעולם)

ראש ממשלת ספרד - הטיל האיראני (צילום: מאת Ministry of the Presidency. Government of Spain, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=183776935)

משטרת ספרד (הגווארדיה סיביל) פשטה היום (27 במאי) על מטה מפלגת הפועלים הסוציאליסטית (PSOE) במדריד, בעקבות צו שיפוטי לחקירת חשדות למימון לא חוקי וקבלת תשלומים אסורים. המפלגה, שנמצאת תחת שורה של חקירות שחיתות בחודשים האחרונים, נדרשה למסור מידע ספציפי כחלק מהליך פלילי שפרטיו נותרו חסויים לעת עתה.

המשבר המשפטי אינו עוצר במטה המפלגה; רעייתו של סאנצ'ס, בגונה גומז, עומדת במרכז חקירה בחשד לניצול קשרים וקידום עסקיה הפרטיים תוך עקיפת מכרזים ציבוריים. בנוסף, בעל בריתו הקרוב וראש הממשלה לשעבר, חוסה לואיס רודריגז ספאטרו, נחקר בחשד להובלת רשת של הלבנת הון ועסקאות מפוקפקות הקשורות לוונצואלה.

עבור ישראל, הפרשיות הללו מקבלות משמעות חמורה במיוחד על רקע תלונה שהגיש ארגון "שורת הדין" לבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג. התלונה טוענת כי ממשלו של סאנצ'ס סיפק לאיראן רכיבים בשווי מיליוני אירו ששימשו לייצור מטעני חבלה עבור חמאס וחיזבאללה, מה שהופך את המנהיג המטיף מוסר לישראל לסייען דה-פקטו לפשעי מלחמה נגד אזרחיה.

ברשת החברתית היו מי שתהו מדוע שונאי ישראל בכל מקום שהם, במקביל לאנטישמיות השפוכה, תמיד גם מסתבכים בפלילים. האם זו לא שיטה זולה להסיט את האש?

