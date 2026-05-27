כתב אישום חמור בגין פשע שנאה הוגש בלוס אנג'לס נגד צעיר מקומי, בעקבות תקיפה אנטישמית אכזרית לכאורה של יהודי חרדי מחוץ לבית כנסת מוכר בעיר.

משרד התובע המחוזי של לוס אנג'לס הודיע ביום שלישי השבוע כי הנאשם, בן 21 מדרום לוס אנג'לס, נעצר על ידי כוחות הביטחון בחשד שביצע את התקיפה הקשה, שהוגדרה על ידי הרשויות כהפרה בוטה של זכויות אזרח על רקע דתי ולאומני.

האירוע החמור, שעורר סערה רבה, התרחש לפני חודש, בשעת ערב של יום שני ה-27 באפריל למניינם, בסמוך לשעה 22:00, בשכונת פיקו-רוברטסון, המאוכלסת בקהילה יהודית חרדית גדולה ומשגשגת בלוס אנג'לס.

הקורבן, גבר יהודי בן 32, צעד לביתו מתפילה בבית הכנסת "עדת תורה" כשהוא לבוש בבגדים שבתאיים מסורתיים הכוללים כובע וכיפה. על פי עדותו של הקורבן וממצאי החקירה, רכב מסחרי מסוג הונדה בצבע אפור החל לעקוב אחריו בעודו צועד בסמטה הסמוכה לבית הכנסת. הנהג עצר את הרכב, זינק מתוכו במהירות ופתח בתקיפה פיזית קשה ללא כל קנטור או דין ודברים מוקדם בין השניים.

תיעוד ממצלמות האבטחה של זירת האירוע חשף את רגעי האימה שבהם הנאשם הצמיד את הקורבן היהודי אל הקיר מחוץ למבנה בית הכנסת, היכה אותו ואף חנק אותו במשך שניות ארוכות.

לפי הדיווח באתר KTLA, הקורבן שחזר מאוחר יותר את רגעי הפחד וסיפר כי הבחין ברכב העוקב ותהה האם הכל כשורה, אך בתוך שניות הנהג קפץ עליו "כמו אריה". בעת שסיים את התקיפה ושב אל רכבו כדי להימלט מהמקום, צעק החשוד לעבר היהודי המותקף "שחררו את פלסטין".

הקורבן הדגיש בדבריו לרשויות כי הלבוש היהודי המובהק שלו לא הותיר מקום לספק לגבי המניע, וכי הקריאות הפוליטיות של התוקף מוכיחות באופן חד-משמעי כי מדובר באירוע אנטישמי מובהק המכוון נגד יהודים.

מיד לאחר התקרית פתחה משטרת לוס אנג'לס בחקירה מאומצת, אליה הצטרפו בהמשך גם חוקרי הבולשת הפדרלית (FBI) בשל אופיו של האירוע כפשע שנאה. המאמצים המשותפים והצלבת נתוני הרכב הובילו לזיהויו של ג'יימס ולמעצרו.

בדיון שנערך בבית המשפט כפר הנאשם בהאשמות המיוחסות לו. למרות חומרת המעשה והתנגדותה הנחרצת של התביעה, הורה שופט בית המשפט לשחרר את הנאשם בערבות עצמית תחת מגבלות, בהן צו הרחקה קבוע מזירת הפשע, לקראת הדיון המוקדם בעניינו שנקבע לחודש הבא. החלטה זו לעורר תמיהה וביקורת בקרב גורמים בקהילה, שציפו ליד קשה יותר נגד גילויי אלימות מסוג זה.

התובע המחוזי של לוס אנג'לס התייחס בחומרה רבה לאירוע והבהיר כי רשויות החוק לא יגלו כל סובלנות כלפי גילויי גזענות ואנטישמיות. בדבריו הדגיש הוכמן כי תקיפה מסוג זה אינה מהווה רק פשע נגד אדם יחיד, אלא היא בגדר מתקפה ישירה על הקהילה כולה ועל הזכות הבסיסית של כל אזרח לחופש פולחן ללא פחד, איום או הטרדה. הוא התחייב כי משרדו ימשיך לרדוף ולהעמיד לדין בכל חומרת הדין את אלו המבצעים פשעים ממניעים של שנאה וחוסר סובלנות. במידה ויימצא אשם בסעיף של הפרת זכויות אזרח תוך שימוש בכוח, צפוי הנאשם לעונש מאסר של עד שלוש שנים בכלא המחוזי.