מיצג הבובות המביש: חרדי תלוי על הגרדום וכולם סביב מריעים

המיצג המביש ( צילום: לפי סעיף 27א )

מיצג מסית, שכלל בובת יהודי חובש כיפה ובובות של אישי ציבור ישראלים תלויות על חבלי תלייה, מעורר סערה בעולם היהודי לאחר שהוקם ביום ראשון האחרון בכיכר פיליפס המרכזית בלב מונטריאול שבקנדה.

האירוע החמור, שהתרחש במהלך הפגנה פרו-פלסטינית, גורר ביממה האחרונה גינויים חריפים מקיר לקיר מצד מנהיגי ציבור וארגונים יהודיים, המתריעים כי מדובר בעליית מדרגה מסוכנת ובקריאה ישירה לאלימות, שנאה ורצח במרחב הציבורי. את המיצג המזעזע הקימו פעילי טרור כחלק מהפגנה שאורגנה והובלה על ידי קבוצה קיצונית המכונה "מונטריאול למען פלסטין". מדובר בארגון המזוהה עם תמיכה פומבית במעשי הזוועה של חמאס ובמאבק חמוש, שראשיו סירבו פעם אחר פעם לגנות את טבח השבעה באוקטובר. הפעם בחרו המפגינים לייצא את השנאה בצורה בוטה במיוחד, כאשר לצד בובת היהודי בעל החזות הדתית, תלו על החבלים גם את בובותיהם של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תוך שימוש בדימויים אלימים ואפלים במיוחד.

( צילום: לפי סעיף 27א )

התגובות לא איחרו לבוא, והביעו חשש כבד מפני ההשלכות של מראות מעין אלו על ביטחון היהודים במדינה. הארגון היהודי הגג בקנדה, המרכז לענייני ישראל ויהדות (CIJA), פרסם הודעה תקיפה והבהיר כי אין מדובר בוויכוח פוליטי לגיטימי או בביקורת על המזרח התיכון, אלא באנטישמיות מזוקקת.

במעמד רבנים ואישי ציבור התקיים מעמד ההכתרה לרב העיר נוף הגליל נחמן שטרנהרץ | 21:29

בהודעת הארגון נאמר כי תליית בובות של יהודים ברחובות מונטריאול מעלה באוב את הדימויים האנטישמיים האפלים ביותר בהיסטוריה האנושית, וכי המיצג מהווה קידום של שנאה מובהקת וליבוי של אלימות המובילים להקצנה מסוכנת של האקלים החברתי במדינה. ראשי הקהילה פנו בדרישה חד-משמעית לרשויות החוק בקנדה ותהו בקול מה עוד צריך לקרות כדי שהרשויות יתחילו להתייחס למעשים הללו כאל איום ממשי ורציני.

התקרית האנטישמית האחרונה במונטריאול אינה מתרחשת בחלל ריק, אלא מגיעה על רקע זינוק חסר תקדים בממדי האנטישמיות ברחבי קנדה כולה מאז פרוץ המלחמה.