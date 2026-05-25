ניסיונות ההדחה נבלמו? הפוסק הגיע לחתונת נכד ח"כ משה גפני - והדף את הטענות נגדו | צפו

חבר המועצת הליטאית, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף בשמחת נישואי נכד יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני עם בת הרב אברהם רובינשטיין, וביקש לחזק את ידיהם תוך שהוא הודף את הטענות נגד חברי הכנסת | "שמעתי שיש אנשים שמעלים טענות סרק נגד חברי הכנסת, אך ב"ה ויש מנהיג לדור, שמעיד שם עשו את שליחותם נאמנה", אמר הרב בעיצומה של החתונה | צפו (חרדים)

דברי הרב זילברשטיין בחתונת נכדו של ח"כ משה גפני| צילום: צילום: באדיבות מערכת דברי חמד

חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכדו של יו"ר דגל התורה, , עם הכלה בתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש הכוללים 'נחלת משה' ומזכיר מועצגה"ת, שנערכה בבני ברק.

באורח חריג, הגר"י זילברשטיין התכבד לשאת דברי חיזוק וברכה במהלך סעודת המצווה, שם בחר לחזק את ח"כ משה גפני, תוך שהוא הודף את הטענות נגדו ונגד חברי הכנסת - שלוחי דרבנן, וזאת בצל הניסיונות של גורמים בבתי הרבנים להדיח את חברי הכנסת המכהנים.

תמלול דבריו המלאים:

"ברוך השם אנחנו נמצאים בשמחה גדולה של אנשים שהתואר שלהם הוא "שלוחא דרבנן", מכל הכיוונים.מצד החתן: שהוא נכדו של מכובדנו הדגול, שלוחא דרבנן רבות בשנים ונאמן לגדולי ישראל, הרב משה גפני שליט"א. ומצד הכלה: שהיא בתו של מכובדנו הדגול הרב אברהם רובינשטיין שליט"א, שבמשך שנים היה שלוחא דרבנן וניהל את העיר בני ברק לתפארה.

"אשרינו שגדולי ישראל, מנהיגי הדור, סמכו כל השנים את ידיהם על שני המחותנים כאן, הרב גפני והרב רובינשטיין, כל אחד בתחומו, שעושים ככל יכולתם כדי שעולם התורה והישיבות ימשיך לפרוח ולשגשג".

הגר"י זילברשטיין מברך את ח"כ משה גפני בשמחה (צילום: באדיבות מערכת דברי חמד)

הרב זילברשטיין המשיך ואמר: "שמעתי שיש אנשים שמעלים כל מיני טענות סרק נגד חברי הכנסת, שכביכול בגללם יש רדיפות נגד עולם התורה ובני הישיבות, אך ברוך השם זכינו ויש מנהיג לדור, הלא הוא רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבי דוב לנדו שליט"א, שכתב במכתבו לחברי הכנסת החרדים של לפני שבועיים: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה"! זה מכתב שיכול להופיע בשמי שמים!

"לכן באנו לכאן להשתתף בשמחה הגדולה, ולהוקיר את שלוחי דרבנן, על כל פעולותיהם הנשגבות למען עולם התורה".

בשלב זה, חרג הרב זילברשטיין מהרגלו, ושיתף את משתתפי השמחה על אחת מהפעולות אותם עשה ח"כ גפני עבור קדושת השבת: "רק לאחרונה פנו אלינו חברה גדולה שהכריחו אותם לפתוח את החנות בשבת בשדה התעופה – נתב"ג, ופנינו לרב גפני שהרים את הכפפה ודאג שלא יחללו שבת, ומה ששרים וחברי כנסת אחרים לא הצליחו – היה לרב גפני סייעתא דשמיא גדולה ודיבר בחכמתו מה שהיה צריך לדבר, והצליח, ונתקדש שם שמים בעולם בזכותו!, זה משהו אדיר".

הגר"י זילברשטיין נושא דברים בשמחה (צילום: באדיבות מערכת דברי חמד)

את דבריו חתם הרב זילברשטיין בדברי חיזוק על המצב: "אנחנו נמצאים במצב שלא יודעים מה ילד יום, כל אומות העולם נגדנו, ואויבי ישראל באיראן זוממים להשמידנו, אך אין לנו שיור אלא התורה הזאת!

"אתמול היה חג השבועות וזכינו לקבל את התורה מאהבה, ויש מדרש רבה בשיר השירים (ב, ו) על הפסוק "כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות", וכותב המדרש: 'בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקב"ה, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם'.

"הדבר הכי גדול שיש היום בעולם זה לקדש שם שמים, ואנחנו מברכים בשם כולם, אנחנו נמצאים שמקדשים שם שמים, אדם שזוכה לקדש שם שמים זה עצום, אנחנו מכריזים: נקדש שם שמים! לעשות מה שגדולי ישראל אומרים, לא מתחשבים בשום דבר, יודעים שהכל הבל הבלים. בצורה כל כך יפה נעשה פה קידוש שם שמים, כולנו מברכים את הרב רובינשטיין ואת המחותן, שתזכו לקדש שם שמים, ונאמר אמן".

כמה ענווה וכמה אמת יש בדברים האלו של הרב זילברשטיין, שמחזקים את הלבבות בשעה הקשה הזו של עם ישראל הצרות מסביב והאיומים מאיראן מגיעים בגלל פירוד לבבות וכשבאים ומחזקים את השלוחים זה מביא סיעתא דשמיא ומגן עלינו הסיפור על השבת בנתב"ג מראה שאם הולכים בכוח התורה מצליחים לבטל גזירות שה' יתן להם נחת ואחדות
אסף
אשריו ואשרי חלקו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שהשמיע דעת תורה צרופה ודחה את כל בעלי המחלוקת חזינן כמה גדול כוחה של השבת קודש בנתב"ג ואלו שמקטרגים על חברי הכנסת עליהם נאמר שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ח"כ גפני עושה מעשים כבירים בהוראת חכמים ויהי רצון שהזוג יזכו לבנות בית של תורה ויראת שמיים
שלום
יא סלאם איזה דיבורים של צדיק פשוט תענוג לעיניים וללב לראות איך האמת יוצאת לאור בתוך החתונה הרב זילברשטיין הוריד את כל הטענות של המקטרגים לרצפה במכה אחת וח"כ גפני יצא מלך שנלחם כמו אריה על השבת מי שמחפש להדיח אותו אחרי מכתב כזה של הרב לנדו שישב בבית וישתה מים קרים ומזל טוב למשפחות
גבי
כל אלה שמדברים על חברי הכנסת זה אלה שגם מדברים על רבנים בסוף
יחיאל
הנה האמת יוצאת לאור בצורה הכי ברורה מפי קודשו של עמוד ההוראה כי בעולם הציבורי למדנו כמה הרס מביא הפילוג ח"כ גפני הוכיח נאמנות מוחלטת לגדולי ישראל במשך עשרות שנים והגנה עליו ועל הרב רובינשטיין היא חובה ציבורית ראשונה במעלה דברי הרב על השבת בנתב"ג מזכירים לכולנו מה התפקיד האמיתי של נציגי הציבור בשלטון
יהודה
שמעתי את דברי הרב והלב שמח כי כל אלו שמחפשים להדיח נציגים מביאים את השטויות וההבלים שלהם ישירות מהרשתות מי שיש לו אמונת חכמים אמיתית בלב יודע שלא זזים ימין ושמאל ממה שאומרים מרן הגר"ד לנדו והגר"י זילברשטיין שליט"א אם גדולי הדור אומרים בקול ברור שהשלוחים עשו מעל ומעבר כולם צריכים לשתוק להגיד תודה רבה
שמעון
שני חיילי צה"ל נהרגו ביומים האחרונים. זה לא חדשות בשבילכם?
הורה ללוחמי חוד
חברה חולה ילו ביקורת על חברי כנסת לא מסוגלת לקבל, חברה בלי מינימום של חשבון נפש, מקבלים ביושר חוק גיוס עם סנקציות משתקות
לוקה

