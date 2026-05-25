דברי הרב זילברשטיין בחתונת נכדו של ח"כ משה גפני - צילום: באדיבות מערכת דברי חמד דברי הרב זילברשטיין בחתונת נכדו של ח"כ משה גפני | צילום: צילום: באדיבות מערכת דברי חמד 10 10 0:00 / 4:58

חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכדו של יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, עם הכלה בתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש הכוללים 'נחלת משה' ומזכיר מועצגה"ת, שנערכה בבני ברק.

באורח חריג, הגר"י זילברשטיין התכבד לשאת דברי חיזוק וברכה במהלך סעודת המצווה, שם בחר לחזק את ח"כ משה גפני, תוך שהוא הודף את הטענות נגדו ונגד חברי הכנסת - שלוחי דרבנן, וזאת בצל הניסיונות של גורמים בבתי הרבנים להדיח את חברי הכנסת המכהנים. תמלול דבריו המלאים: "ברוך השם אנחנו נמצאים בשמחה גדולה של אנשים שהתואר שלהם הוא "שלוחא דרבנן", מכל הכיוונים.מצד החתן: שהוא נכדו של מכובדנו הדגול, שלוחא דרבנן רבות בשנים ונאמן לגדולי ישראל, הרב משה גפני שליט"א. ומצד הכלה: שהיא בתו של מכובדנו הדגול הרב אברהם רובינשטיין שליט"א, שבמשך שנים היה שלוחא דרבנן וניהל את העיר בני ברק לתפארה. הגאון הינוקא ניחם את הגרמ"מ קארפ: "איך נכנסים לשבועות מתוך אבל?" | צפו חזקי שטרן | 11:09 דאגה: אסתי בת ה-14 נעדרת כבר שבוע וחצי, קרוביה הציעו פרס ענק דוד הכהן | 10:03 "אשרינו שגדולי ישראל, מנהיגי הדור, סמכו כל השנים את ידיהם על שני המחותנים כאן, הרב גפני והרב רובינשטיין, כל אחד בתחומו, שעושים ככל יכולתם כדי שעולם התורה והישיבות ימשיך לפרוח ולשגשג".

הגר"י זילברשטיין מברך את ח"כ משה גפני בשמחה ( צילום: באדיבות מערכת דברי חמד )

הרב זילברשטיין המשיך ואמר: "שמעתי שיש אנשים שמעלים כל מיני טענות סרק נגד חברי הכנסת, שכביכול בגללם יש רדיפות נגד עולם התורה ובני הישיבות, אך ברוך השם זכינו ויש מנהיג לדור, הלא הוא רשכבה"ג מרן ראש הישיבה רבי דוב לנדו שליט"א, שכתב במכתבו לחברי הכנסת החרדים של דגל התורה לפני שבועיים: "אתם עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה"! זה מכתב שיכול להופיע בשמי שמים!

"לכן באנו לכאן להשתתף בשמחה הגדולה, ולהוקיר את שלוחי דרבנן, על כל פעולותיהם הנשגבות למען עולם התורה".

בשלב זה, חרג הרב זילברשטיין מהרגלו, ושיתף את משתתפי השמחה על אחת מהפעולות אותם עשה ח"כ גפני עבור קדושת השבת: "רק לאחרונה פנו אלינו חברה גדולה שהכריחו אותם לפתוח את החנות בשבת בשדה התעופה – נתב"ג, ופנינו לרב גפני שהרים את הכפפה ודאג שלא יחללו שבת, ומה ששרים וחברי כנסת אחרים לא הצליחו – היה לרב גפני סייעתא דשמיא גדולה ודיבר בחכמתו מה שהיה צריך לדבר, והצליח, ונתקדש שם שמים בעולם בזכותו!, זה משהו אדיר".

הגר"י זילברשטיין נושא דברים בשמחה ( צילום: באדיבות מערכת דברי חמד )

את דבריו חתם הרב זילברשטיין בדברי חיזוק על המצב: "אנחנו נמצאים במצב שלא יודעים מה ילד יום, כל אומות העולם נגדנו, ואויבי ישראל באיראן זוממים להשמידנו, אך אין לנו שיור אלא התורה הזאת!

"אתמול היה חג השבועות וזכינו לקבל את התורה מאהבה, ויש מדרש רבה בשיר השירים (ב, ו) על הפסוק "כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות", וכותב המדרש: 'בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקב"ה, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם'.

"הדבר הכי גדול שיש היום בעולם זה לקדש שם שמים, ואנחנו מברכים בשם כולם, אנחנו נמצאים שמקדשים שם שמים, אדם שזוכה לקדש שם שמים זה עצום, אנחנו מכריזים: נקדש שם שמים! לעשות מה שגדולי ישראל אומרים, לא מתחשבים בשום דבר, יודעים שהכל הבל הבלים. בצורה כל כך יפה נעשה פה קידוש שם שמים, כולנו מברכים את הרב רובינשטיין ואת המחותן, שתזכו לקדש שם שמים, ונאמר אמן".