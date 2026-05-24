סערה פוליטית משמעותית מתחוללת בשורות מפלגת "הדמוקרטים" לקראת הבחירות המקדימות (הפריימריז) המסתמנות, כאשר בקרב פעילים במפלגה גובר הכעס על מיעוט המקומות הפנויים ברשימה.

על פי הדיווח של אנה ברסקי ב'מעריב', הבלגן במפלגה נמשך והמאבק סביב הפריימריז הקרובים הופך לזירת קרב, בעקבות חשיפת העובדה כי מספר המקומות הזמינים להתמודדות חופשית עומד על שלושה בלבד - ומתוכם רק שני מקומות נחשבים לריאליים. חלק מהפעילים בשטח מפנים אצבע מאשימה כלפי ההנהגה, טוענים להעדפת עסקנים פוליטיים על פני נציגי הציבור האותנטיים, ומזהירים כי הכוחות שהובילו את המחאות יישארו ללא שום ייצוג במוסדות השלטון.

הכעס הגדול מבוסס לפי הדיווח על המבנה המסתמן של הרשימה לכנסת, המציג חלוקה קשיחה של המקומות הראשונים. על פי המסתמן, מתוך המקומות 1 עד 14 ברשימה, הנחשבים לבעלי סיכוי ממשי וריאלי להיבחר לכנסת, רק שני מקומות אינם משוריינים מראש לחברי המפלגה ומנהיגיה. יתר המקומות חולקו מראש בין שורה ארוכה של שריונים פנימיים שנקבעו מראש: שני שריונים מובטחים ליו"ר המפלגה, שני שריונים המיועדים לקיבוצים ולמיעוטים, שלושה שריונים השמורים לחברי מפלגת מרצ, וכן מקום נוסף השמור באופן אוטומטי עבור יו״ר המפלגה עצמו. המצב המורכב הזה מעמיד את כל שאר המתמודדים החדשים בפני סיכויים קלושים להשתלב במקומות הראשונים ברשימה.

נוכח תמונת המצב הזו, מופעל בימים אלו לחץ כבד ורב על יו״ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, בדרישה כי יוותר על שני השריונים האישיים שקיבל לידיו, שעליהם נשא ונתן באופן ישיר מול מפלגת מרצ במסגרת הסכם האיחוד הרשמי שנחתם בין המפלגות בשנה שעברה. למרות הלחצים הפנימיים הכבדים, גורמים במפלגת הדמוקרטים מבהירים כי יאיר גולן אינו מתכוון בשלב זה לפתוח מחדש את סוגיית השריונים הרגישה, או לפנות מקומות נוספים ברשימה לטובת המתמודדים בפריימריז הקרובים. עמדה קשיחה זו רק מגבירה את המתיחות הציבורית ואת עומק הקרע בין פעילי השטח לבין הנהגת המפלגה.

עוד דווח ב'מעריב' כי התסכול הפנימי עמוק במיוחד בקרב מובילי תנועות המחאה, שרואים כיצד נציגיהם נדחקים אל מחוץ לעשייה הפוליטית הרשמית. בעקבות המצב המסתמן, דווח כי משה רדמן, ממובילי מחאת קפלן הבולטים, שוקל ברצינות את המשך דרכו הפוליטית בשורות המפלגה.

גורם המעורה בפרטים הביע את אכזבתו העמוקה בשיחה עם 'מעריב' ותקף בחריפות את ההתנהלות: "המחאה הייתה הכוח שהניע את השטח, ובסוף היא תישאר בלי ייצוג. גולן רימה אותם ומכר להם אשליות". לדברי הגורמים, קיים פער הולך ומתרחב בין ההנהגה לפעילים, וההחלטה "לאמץ את העסקנים" על חשבון דמויות חדשות פוגעת קשות באמון ומערערת את תחושת השותפות שנבנתה סביב המחאה בחודשים האחרונים.

בקרב חלק מהפעילים המצב מוגדר כמשבר אמון חריף, ובימים אלו אף נשקלת על ידם האפשרות לפרוש כליל מהמפלגה, כפי שדווח בעניינו של רדמן. גורמים במפלגה הבהירו את עמדתם החד-משמעית ואמרו: "אם אין לנו מקום ואין לנו קול - אין לנו סיבה להישאר". גורמים אלו הוסיפו ומתחו ביקורת קטלנית על אופי ההתמודדות הפנימית: "למעשה, הפריימריז הם בחירות סרק, דמוקרטיה במסווה. אנשים יתפקדו, אבל צפויים לקיים בחירות על מקום 7 ברשימה. במקרה הטוב יש רק שני מקומות ריאליים שעליהם נלחמים כל הנציגים שקפצו לזירה. גולן הבטיח הרים ובחר בסוף בעסקנים".

מנגד, במפלגת הדמוקרטים מבקשים להרגיע את הרוחות בשלב זה ומסרבים להיגרר לשינויים תחת לחץ. בתגובה רשמית שמסרה המפלגה לדיווח ב'מעריב', נמסר מטעמם באופן רשמי: "עניין השריונים לא על הפרק כרגע. זה יוחלט כשיהיה ברור מועד הבחירות ומועד הפריימריז".