לה פן ( צילום: שאטרסטוק )

באופן שמפתיע פרשנים פוליטיים רבים, סקרים חדשים שנערכו מיד לאחר אישור פסק הדין המרשיע של מארין לה פן בבית המשפט לערעורים, מראים כי כוחה רק הולך וגובר.

על פי סקר של מכון Ifop, מנהיגת "האיחוד הלאומי" מובילה בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות 2027 עם 36% תמיכה – עלייה משמעותית לעומת 32-34% שקיבלה בסקרים קודמים. הנתונים הופכים דרמטיים עוד יותר בסיבוב השני: לה פן צפויה לנצח את כל המועמדים המרכזיים מולה. מול ראש הממשלה לשעבר גבריאל אטל היא זוכה ל-55% תמיכה, בעוד שמול מועמד השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון היא צפויה להביס אותו בפער עצום. אפילו מול אדואר פיליפ, שנחשב למועמד חזק מהמרכז-ימין, היא מובילה בקרב צמוד שנמצא בטווח טעות הדגימה.

אזיק אלקטרוני ( צילום: שאטרסטוק )

הדרמה המשפטית שהייתה אמורה, לפי יריביה, לחסל את הקריירה הפוליטית של לה פן, הפכה לדלק לקמפיין שלה. בית המשפט לערעורים אישר השבוע את הרשעתה בגין שימוש לרעה בכספי האיחוד האירופי לצורך תשלום למקורבי מפלגתה.

עם זאת, במהלך משפטי קריטי, בית המשפט צמצם את תקופת איסור ההתמודדות שהוטלה עליה, מה שסלל את דרכה להכריז רשמית על מועמדותה לבחירות 2027. למרות ששבעה מתוך עשרה מצביעים אינם מאמינים לטענתה כי היא חפה מפשע, נראה כי בסיס התמיכה שלה איתן מתמיד.

לה פו בראיון ( צילום: מסך )

תקוות צרפת ואירופה?

לה פן הושקה את הקמפיין שלה בשוק של לה פלש, שם התקבלה בתערובת של קריאות בוז ("תחזירי את הכסף!") לצד קריאות תמיכה נלהבות של "מארין לנשיאות!".

עבור תומכיה, לה פן מייצגת את הסיכוי לשינוי מהותי בצרפת ובאירופה כולה, כשהיא מובילה קו אנטי-הגירה ויורו-סקפטי.

בעוד שמנהיג המפלגה הסוציאליסטית כינה את התמודדותה "מבישה" לאור ההרשעה, הוא הודה כי מדובר ב"מועמדת אימתנית". כעת, העיניים נשואות לערכאה המשפטית הגבוהה ביותר בצרפת (Cour de Cassation), שצפויה לתת פסק דין סופי לפני הבחירות, אך נכון לעכשיו, מארין לה פן נראית קרובה מתמיד לכס הנשיאות.