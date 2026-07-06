"שתקתי ושתקתי, כבר לא יכול": העדות המביכה של יועץ בנט לשעבר

ד"ר אמציה סמקאי, מי שניסח את "תוכנית סינגפור" הכלכלית של נפתלי בנט, הביע אכזבה קשה מהתנהלותו של ראש הממשלה לשעבר. בראיון נוקב לשרון גל בערוץ I24NEWS, פירט סמקאי את התהליך שהחל לדבריו כהבטחה מקצועית גדולה והסתיים במצגות שלדבריו היו "דיבורים בלבד" -תוך התייחסות ספציפית לתוכנית שהציג בנט לאחרונה להחלשת המשטר באיראן.

"שתקתי ושתקתי, אבל כשהדבר הזה הגיע, אמרתי שזה כבר באמת מופרך בכל רמה", פתח סמקאי את דבריו ומסביר מה הניע אותו לדבר כעת. לדבריו, הטריגר היה הפרסום של בנט לפיו 'אם התוכנית הייתה מיושמת, איראן הייתה היום הרבה יותר חלשה'. סמקאי תוף את האמירה הזו והזכיר: "יש תוכנית אחרת, שעמדת בפריים-טיים ואמרת שאם היא לא תיושם, לא תיכנס לשום ממשלה – תוכנית סינגפור. הבטחת את זה כהבטחה ליבתית, ובסופו של דבר, לפי המקורות שלי, זה אפילו לא עלה כאופציה במשא ומתן הקואליציוני".

סמקאי הדגיש כי בתחילת הדרך, הדברים נראו אחרת לגמרי. "התנאי שלי היה שזאת תהיה תוכנית רצינית שבאמת מתכוונים ליישם אותה, לא משהו שסתם כותבים כהבטחת בחירות ויורדים מזה", הוא שיחזר. "על סמך זה הוא גם ביקש שאני אתן את השם שלי לתוכנית, שאעמוד מאחוריה ואפרסם אותה ברשתות. באמת, כל הדיונים על התוכנית במהלך הקמפיין היו מקצועיים מאוד. זה היה נראה סופר רציני והייתי סופר אופטימי לגבי היישום של זה בממשלה".

למרות האכזבה מבנט, סמקאי הבהיר כי הוא אינו מעוניין לרדת לפסים אישיים: "אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, מה שכתבתי ברשת מספיק. בוא נדבר על דברים מקצועיים, אני לא רוצה להיכנס ללכלוכים".

עם זאת, הוא הצביע על דפוס פעולה בעייתי שהפריע לו: "הוא מנסה לצייר את הדמות המקצועית. חוץ מהתוכנית על האיראנים, הוא גם פרסם תוכניות חדשות להורדת יוקר המחיה, והיה לו את הנאום שבו הוא מאיים על משפחות הפשע. כל מיני תוכניות – אבל איפה ראינו את המימוש שלהן במהלך הממשלה שבה היית ראש ממשלה? הובלת את הממשלה".

סמקאי הוסיף כי הוא מבין את המגבלות הפוליטיות, אך טוען כי במקרה זה אפילו לא נעשה מאמץ. "מילא תגיד 'הייתי ראש ממשלה עם שישה מנדטים, לא היה לי מספיק כוח פוליטי לכפות את דעתי' – אני יכול להבין את זה. אבל לא נראה שהיו ניסיונות אפילו לממש. יש הבדל בין 'אני לא מסוגל לממש' לבין 'לא ניסיתי אפילו'".

הוא סיפר כי ניסה ליצור קשר עם בנט לאחר שנבחר אך "לא כל כך קיבל מענה", בעוד שעם שרת הפנים לשעבר איילת שקד דווקא נשמר הקשר: "איתה כן הייתי בקשר, ואני יכול להגיד שבתחום שלה היא כן ניסתה לקדם חלק מהדברים. חלק נתקלו בבעיות פוליטיות, ואני מבין למה זה לא מומש".

את דבריו חתם סמקאי באבחנה על הבעיה המרכזית, לטענתו, בדמותו הציבורית של בנט: "יש כאן בעיה של עמידה בהבטחות. הבעיה היותר רצינית היא שהוא עושה את הרושם המאוד מאוד רציני, שהוא לוקח ישיבות אל תוך הלילה ומקיים דיונים מקצועיים על הסעיפים השונים – אז למה לא לממש?".