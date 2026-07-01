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אחרי שכינתה אותו “משתמט”: ח”כ מירב בן ארי התנצלה בפני משה אבוטבול

חברת הכנסת מירב בן ארי התנצלה הערב בפני חבר הכנסת משה אבוטבול במליאת הכנסת, לאחר שבן ארי חזרה בה מדברים שאמרה עליו מוקדם יותר היום | בן ארי אמרה: ״הבן אדם משתמט, לא שירת בצבא״, והוסיפה: ״ומאיפה הוא יודע מה קורה בכלל" | כך זה נראה בכנסת (כנסת)

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מירב בן ארי מתנצלת בפני אבוטבול
מירב בן ארי מתנצלת בפני אבוטבול| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

עימות חריף בין ח”כ מירב בן ארי (יש עתיד) לח”כ משה אבוטבול (ש”ס) הסתיים הערב (רביעי) בהתנצלות פומבית במליאת הכנסת, לאחר שבן ארי חזרה בה מדברים שאמרה עליו מוקדם יותר היום.

הסערה החלה הבוקר, כשאבוטבול התראיין ברשת ב’ והתייחס לסוגיית גיוס החרדים. מיד לאחר מכן עלתה לשידור בן ארי, וכשנשאלה על נושא אחר התייחסה דווקא לדבריו של אבוטבול ואמרה: “הבן אדם משתמט, לא שירת בצבא, ומאיפה הוא יודע מה קורה בכלל.”

אבוטבול פנה למגיש התוכנית אריה גולן, דרש לתקן את הדברים והבהיר כי שירת בצה”ל. במהלך השידור נחשף אף מספרו האישי בצה”ל - 3619778 - כדי להפריך את הטענה.

בהמשך היום תקף אבוטבול את דבריה ואמר: “גם כאשר אין מה להשיב, אסור לשקר. זו השמצה ששווה תביעת דיבה".

הערב, במהלך ישיבת מליאת הכנסת, עלתה בן ארי להודעה אישית והתנצלה בפומבי בפני אבוטבול. “כשאני טועה אני מתנצלת. התנצלתי אישית גם בפני ח”כ אבוטבול, והוא קיבל את התנצלותי,” אמרה.

ההתנצלות סיימה את העימות הפומבי שנמשך לאורך היום, לאחר שהטענה שלפיה אבוטבול לא שירת בצה”ל התבררה כבלתי נכונה.

משה אבוטבולהתנצלותמירב בן ארי

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משה עדיף שתשתוק מאשר להתגאות ששרתת הצהל. ובכלל איך מפלגה שכל כך הרבה מחבריה שרתו בצה"ל, יכולה לייצג בני ישיבות???
מצביע לשעבר
ש"ס מזמן לא מייצג בני ישיבות!
חחחח
לא מצביע לשעבר ולא נעליים אני מצביע בעבר ובהווה אני אברך ואני יכול לומר שלפי הדיבור שלך אתה ודאי לא מונח בהויות דאביי ורבא וגם לא בן תורה ולא בכי הוא זה אנחנו מכבדים את דברי רבותינו גם כשזה לא בדיוק נח לנו ודווקא אז בטח אתה מאנשי הבוטים שמנסים לפזר לנו רעל
אבי
כי בעבר אנשים יותר התגייסו לצבא. תלוי מה הגיל. אלו שהם בני 40 פלוס לא עשו צבא. מי שהיום הוא בגיל 60 או שבעים פלוס, עשה צבא. זה דבר ידוע..
יצחק

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