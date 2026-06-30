דבריו של פרוש בדיון - צילום: ערוץ כנסת דבריו של פרוש בדיון | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 8:26

ח"כ מאיר פרוש, יו"ר תנועת 'שלומי אמונים', דיבר היום (שלישי) בועדת החוץ והביטחון המומים, והשמיע דברים חריפים במיוחד על רקע הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון והקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. בדברים שנשמעו בוועדה, פרוש לא חסך בביקורת הן כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו והן כלפי הייעוץ המשפטי.

"התוצאה בינתיים היא אפס, קואליציה ואופוזיציה כאחד", פתח פרוש את דבריו בטון מתוסכל. "לא הקשיבו להמלצות ועדת האלוף שקדי שכל מי שלומד שלושה סדרים ביום צריך להמשיך ללמוד, כולם חושבים שהם חכמים יותר. כולם חטאו שלא הקשיבו לו". "בן גוריון לא היה מצליח להקים מדינה" אולם הביקורת החריפה ביותר הופנתה כלפי הייעוץ המשפטי של הוועדה. בעימות סוער שהתפתח במהלך הדיון, העלה פרוש טענה דרמטית: "עם ייעוץ משפטי כמו היום בן גוריון לא היה מצליח להקים מדינה. הוא הבין שצריך להגיע להסכמות, אז הוא התחנן ועשה הסדרים. אתם בעד הכאוס הזה? תביאו פתרון!". זקן מועצת חכמי התורה מגנה את הרב אריה יזדי: ״אין זו דרכה של תורה להתבטא כך" ישי כהן | 11:52 ש"ס מתנערת מדברי הרב יזדי: "אמירות קיצוניות, לא משקפים את דעת רבותינו" ישי כהן | 10:05 הדברים נאמרו על רקע חוות הדעת שהעביר הייעוץ המשפטי של ועדת חו"ב, בה נטען כי הצעת החוק להקפאת מעצרי חייבי הגיוס "חורגת ממטרתה המקורית" ומהווה למעשה "סעיף חנינה למשתמטים". בחוות הדעת נכתב: "ההסדר המוצע מעניק לגיטימציה למלש"בים עתידיים שלא לציית להוראות חוק שירות ביטחון". "נתניהו ממשיך לעשות צחוק" בתוך כך, בכיר ביהדות התורה העביר מסר חריף נוסף בעקבות כינוס הוועדה. "ראש הממשלה ממשיך לעשות צחוק מגדולי ישראל ומהציבור החרדי", נמסר ממקורות בכירים במפלגה. הדברים משקפים את התסכול הגובר בציבור החרדי מהטיפול בנושא חוק הגיוס. יצוין כי הדיון בוועדה התחדש היום לאחר שבועות ארוכים של הפסקה, בהנחיית ראש הממשלה. ח"כ בועז ביסמוט הודיע כי החידוש נעשה "מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק", אך דומה שהדרך עדיין ארוכה.

ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

נתוני צה"ל: "נגיע ל-90 אלף משתמטים"

נציג צה"ל בוועדה, תא"ל שי טייב, הציג נתונים מדאיגים: "בחציון הראשון של 2025 אנחנו עומדים על 1,860 מתגייסים חרדים. המספרים עולים בעקבות כך שיש יותר מסלולים מותאמים". עם זאת, הוא הוסיף כי "אנחנו עומדים על כ-32,000 משתמטים ועוד מעל 50,000 שבצווי 12 ועלולים להפוך בקרוב למשתמטים. אנחנו נגיע בקרוב מאוד לאזור של 90-80 אלף משתמטים".

לדברי טייב, "קצב גיוס החרדים עולה, גם בגלל השפעת הסנקציות. חלק לא מבוטל מהאנשים מגיעים כי הם רוצים להסדיר את מעמדם או לאחר שנעצרו והבינו שאין להם ברירה". הוא הוסיף כי "לצד העלייה במספר המתגייסים, נוצרות גם תופעות קשות מאוד של אי שיתוף פעולה".

המתקפה על הציונות הדתית

בימים האחרונים הסתער פרוש גם על מפלגת 'הציונות הדתית', בעקבות התנגדותה לחלקים מהחוקים שנועדו להגן על לומדי התורה. בריאיון באולפן 'כיכר' לא חסך בביקורת על חברי הכנסת של המפלגה הדתית לאומית: "אפשר לחשוב שאצלהם הכל בסדר, אפשר לחשוב ששם משרתים 32 חודשים וכל הבנות משרתות. הם לא מבינים שהשמאל הזה יסיימו איתנו - הם יעברו אליהם".

פרוש אף הזכיר את עמדתו ההיסטורית של הרב מבריסק כלפי החזית הדתית: "אנחנו כולנו יודעים מי הם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה 60 שנה. הרב מבריסק לא נתן ללכת עם החזית הדתית כי הוא אמר 'המזרחי זה הכי גרוע', אלה יגידו לך 'אנחנו איתך' ובסוף פוגעים בך".

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