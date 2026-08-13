הסרטון החדש של ארדן הסרטון החדש של ארדן 10 10 0:00 / 0:27

גלעד ארדן, שהכריז לפני כשבוע על הקמת מפלגתו החדשה "האחדות" יחד עם יולי אדלשטיין, פרסם היום (רביעי) סרטון קמפיין הומוריסטי חריף במיוחד. הסרטון, שנושא את הכותרת "מצביעי בנט, יש תרופה לכאבי הבטן שלכם", מתקיף בחזיתות מרובות הן את מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט ויאיר לפיד, והן את מפלגת הליכוד.

הסרטון, המעוצב בסגנון פרסומות לתרופות ותכשירי מדף, נפתח בקריינות מוכרת ובאסתטיקה ויזואלית אופיינית לפרסומות רפואיות. בחלקו הראשון מוצג אדם האוחז בבטנו ונאנק מכאבים, כשהוא לובש חולצה של מפלגת "ביחד בראשות בנט". הקריין פונה ישירות למצביעי בנט: "מצביעי בנט, סובלים מכאבי בטן? קשה לכם לעכל את האיחוד עם לפיד? תוקפים אתכם כאבים מצד שמאל?". בהמשך הסרטון מוצג הפתרון המוצע: אריזת תרופה דמיונית בשם "האחדות פורטה". על גבי האריזה נכתב כי התרופה "מונעת כאבי בטן מהחיבור ליאיר לפיד, ללא תופעות הלוואי של ממשלת שמאל על מלא". הקריין ממשיך ומבטיח למצביעים כי מדובר בפתרון חדש המכיל "גם ימין אמיתי וגם גיוס אמיתי, בלי תופעות הלוואי". המתקפה אינה מסתפקת באיחוד בנט-לפיד. בחלקו השני של הסרטון מופיעה כתובית מפורשת המציינת כי התרופה "מתאימה גם למצביעי ליכוד, שרשימת המועמדים ברשימתם בפריימריז גורמת להם לנדודי שינה". כך מנסה ארדן, שעזב את הליכוד לאחר שנים ארוכות בשורותיו, להציג את עצמו ככתובת עבור מאוכזבי הימין הן מצד בנט והן מתוך שורות הליכוד. ג'ארד קושנר: הפתענו את העולם פעם אחת, נוכל לעשות זאת שוב יוסי נכטיגל | 18:09 תמיכה חסידית ראשונה | זה האדמו"ר שהבטיח: "איזנקוט יהיה ראש הממשלה" שאול כהנא | 11:07 מפלגה חדשה במאבק על קיום המהלך הפרסומי מגיע על רקע מצב קשה של המפלגה החדשה בסקרים. מאז הכרזת ארדן ואדלשטיין על הקמת המפלגה, הם נאבקים לעבור את אחוז החסימה. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה, בעוד מפלגת "ביחד" של בנט צנחה ל-13 מנדטים בלבד.

נפתלי בנט ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

בהכרזתו על הקמת המפלגה, תקף ארדן את הליכוד ומסר: "אני נפרד מהבית הפוליטי שבו צמחתי יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב". מאז מתנהלים חילופי האשמות בין הליכוד לבין ארדן ואדלשטיין, כאשר בליכוד טענו כי "אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים".

במקביל, גם בנט מתמודד עם אתגרים משמעותיים. לפי דיווחים, הוא מנהל מאמצים אינטנסיביים לצרף את חבר הכנסת חילי טרופר ואת חברי רשימת "בית ציוני" למפלגתו, על רקע הצניחה בסקרים. טרופר, לפי הדיווחים, בוחן במקביל גם את האפשרות להצטרף לריצה משותפת עם גדי איזנקוט.

הסרטון הסאטירי של ארדן משקף את המאבק הקשה של המפלגות החדשות לגבש זהות ברורה ולמשוך מצביעים. בעוד ארדן מנסה להציג עצמו כאלטרנטיבה ימנית-אחדותית, הוא נאלץ להתמודד עם ספקנות הציבור ועם התחרות הקשה בזירה הפוליטית הצפופה.