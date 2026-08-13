ג'ארד קושנר: הפתענו את העולם פעם אחת, נוכל לעשות זאת שוב

שש שנים לאחר החתימה ההיסטורית על הסכמי אברהם, פרסם היום (חמישי) ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ, הצהרה מפורטת המלאה ברמזים על אפשרות לפריצת דרך מדינית נוספת באזור. קושנר, שנחשב לאחד האדריכלים המרכזיים של גל השלום בין ישראל למדינות ערב, קורא בדבריו להנהגה במזרח התיכון לנצל את נקודת המפנה הנוכחית.

"לפני שש שנים, הנשיא טראמפ השיק את הסכמי אברהם ופתח פרק חדש של שלום, שותפות ושגשוג במזרח התיכון", פותח קושנר את דבריו. "רבים אמרו שזה בלתי אפשרי, אבל עם מנהיגות אמיצה, נחישות וקבוצה קטנה של אנשים שנכונים לאתגר הנחות יסוד ישנות, הוכחנו שאפשר להשיג את הבלתי אפשרי".

קושנר ממשיך ומותח ביקורת חריפה על התפיסות המדיניות שרווחו באזור במשך עשרות שנים. "במשך זמן רב מדי, האזור היה לכוד ברעיונות ישנים ובדפוסים כושלים שניהלו את הסכסוך במקום לפתור אותו, ולא פעם יצרו תמריצים שהנציחו פילוג וחוסר יציבות", הוא מבהיר.

בהסבירו את הרציונל שהוביל לשינוי התפיסה האזורי, מציין קושנר כי "הרעיון שמאחורי הסכמי אברהם היה פשוט: במקום לחזק את הדברים שמפרידים בין אנשים, לבנות קשרים שמקרבים ביניהם. להגביר את ההבנה, להרחיב את המסחר וההשקעות, להעמיק את השיתוף הביטחוני, וליצור יתרונות מוחשיים שמשפרים את חיי האנשים ונותנים לכולם חלק בשלום".

לדבריו, התוצאות בשטח הוכיחו את עצמן. "מה שהתחיל כחזון נועז הניב מסחר במיליארדי דולרים, חדשנות משותפת, ידידויות ושותפויות חדשות, וחלופה עוצמתית לגישות הכושלות של העבר", הוא מסכם.

"המזרח התיכון בנקודת מפנה"

בחלק המרכזי והמסקרן ביותר בהצהרתו, פונה קושנר אל המציאות הנוכחית במזרח התיכון ומעריך כי האזור עומד שוב בפני הזדמנות היסטורית. "המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה", הוא מצהיר. "ישנן כיום הזדמנויות לפריצת דרך שרבים יגידו שהן בלתי אפשריות. אבל ראינו מה יכול לקרות כשמנהיגים דוחים חשיבה מוסכמת, מתמקדים באינטרסים משותפים ויש להם את האומץ לחתור לעבר עתיד טוב יותר".

דבריו של קושנר מגיעים על רקע פעילות מוגברת להרחבת הסכמי אברהם, כאשר הוא עצמו פועל במרץ להעמקת הקשר עם מרוקו ואף בוחן אפשרויות לשיתוף פעולה עם סוריה. כאשר על הפרק מרחפת כל העת שאלת כינון היחסים מול ערב הסעודית.