ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, שיבח אתמול (רביעי) את הקפטן סמית מאצ'צ'אר, הטייס ההודי שנלחם במפגע העומאני במהלך טיסת 'פליי דובאי' מדובאי לישראל. "הפגין אומץ לב אדיר והציל מאות חיים", אמר מודי בהתייחסו לגבורת הטייס.

כזכור, במהלך הטיסה התנפל טייס המשנה, אזרח עומאן, על הקפטן מאצ'צ'אר ודקר אותו. למרות הפציעה הקשה והסכנה המיידית, הטייס ההודי נאבק בתוקף והצליח לנטרל את האיום, ובכך מנע אסון תעופתי כבד שעלול היה לגבות את חייהם של מאות נוסעים.

במהלך דבריו התייחס ראש הממשלה מודי לגבורת הטייס ואמר: "קפטן מאצ'צ'אר הוא גיבור. אל מול סכנה עצומה, ולמרות שנפצע קשות, הוא הפגין אומץ לב אדיר ונחישות בלתי-מתפשרת להגן על חייהם של אחרים".

מודי הוסיף והדגיש את הנס הגדול ואת החשיבות של תושיית הטייס: "גבורתו סייעה להציל מאות חיים ולמנוע אסון כבד. הודו גאה בקפטן מאצ'צ'אר. מתפללים להחלמתו המהירה".

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כזכור, שגרירות הודו בסעודיה מסרה אמש כי מצבו הרפואי של הטייס ההודי שנפגע באירוע ניסיון ההשתלטות על המטוס בתא הטייס מוגדר יציב, והוא מוסיף לקבל טיפול רפואי בבית החולים בעיר טבוק שבערב הסעודית.

הקברניט, סמית מאצ'צאר, הותקף ונפצע לאחר שמחבל בעל אזרחות עומאנית הצליח לחדור לקוקפיט במהלך הטיסה ודקר אותו. צוות המטוס והגורמים על הקרקע פעלו במהירות כדי לנטרל את הסכנה ולהנחית את המטוס בבטחה במטרה להעניק לטייס טיפול רפואי דחוף.

בנציגות הדיפלומטית של הודו בסעודיה ציינו כי נציגיהם עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות וממתינים לקבלת דוח רפואי מלא ומפורט בנוגע למצבו של מאצ'צאר. במקביל, השגרירות נמצאת בקשר ישיר עם בני משפחתו של הטייס, ומלווה אותם לאורך כל תהליך ההחלמה והטיפול מול השלטונות המקומיים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ הערב בחשבונו ברשת X: "אני מצדיע לטייס ההודי, קפטן סמיט מצ'אר, על אומץ ליבו היוצא דופן. למרות שנדקר ונפצע באורח קשה, הוא נאבק בתוקף, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להכניע את התוקף – ובכך מנע אסון אווירי כבד. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, בהם אזרחים ישראלים ואזרחי מדינות נוספות. אני מאחל לקפטן מצ'אר החלמה מהירה ומלאה. הוא גיבור אמיתי".

הטייס הינו בעל 15 שנות ניסיון בתעופה. במהלך המאבק נפצע מאצ'צ'אר, ככל הנראה מגרזן החירום שהיה בתא הטייס. מאצ'צ'אר הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה, שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס.