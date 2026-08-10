עליזה בלוך, ראש העיר בית שמש לשעבר, הצטרפה היום (שני) באופן רשמי למפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין - והיא כבר מצליחה לעורר סערה פוליטית.

בריאיון ל"מהדורת היום" בחדשות 12, בלוך הצהירה כי היא לא פוסלת ישיבה בממשלה עם מפלגת רע"ם, אך לאחר הסערה שפרצה - התנערה מהדברים.

בלוך, בת ה-59, כיהנה בראשות העיר בית שמש בין השנים 2018 ל-2024. הצטרפותה למפלגת ארדן ואדלשטיין מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר המפלגה החדשה מתקשה לעבור את אחוז החסימה בסקרים ועדיין לא החליטה אפילו על שמה.

"יש מקום לכולם" - ואז חזרה בה

בריאיון, נשאלה בלוך אם יש מקום לנציגות ערבית כמו רע"ם ב"ממשלה הרחבה" שהמפלגה מעוניינת להקים. "יש מקום, ודאי. יש מקום לכולם", השיבה בלוך. היא הוסיפה כי "אני רוצה להיות בית לילד שגדל במג'דל שמס, בעספיא, ברהט, ולילד שגדל בהרצליה פיתוח".

כשנשאלה שוב אם זה כולל גם מפלגות ערביות, בלוך חידדה: "כל מי שרוצה להיות חלק ולהגיד 'אני לא מוותר על הממלכתיות ואני לא מוותר על המדינה הזאת ואני מוכן לקחת חלק' - הוא יהיה שם". היא הוסיפה כי "העיסוק האובססיבי הזה כל הזמן לחדד את המפריד - ראינו לאן הוא הביא את ישראל".

כאשר נשאלה האם יש לכך מקום בממשלה, בלוך השיבה בלי להתבלל: "בוודאי שיש לכך במקום, יש מקום לכולם אני רוצה להגיד באופן ברור ולחזק זאת, אם בשביל זה באתי לאולפן היום, אז זה היה שכרי. לא רוצה שכל הזמן ייקחו את הדיון לשיח הזה, 'כן חרדים, לא ערבים'. יש פה אירוע יותר גדול מכל אחת מהמפלגות. גלעד ארדן רוצה ממשלה רחבה בישראל. ובשל כך הוא עזב את הליכוד".

אולם לאחר הסערה שפרצה, בלוך מיהרה להתנער מדבריה. "בניגוד לשקרים שמופצים, העמדה שלי ברורה - לא נשב בממשלה עם מפלגות שתומכות בטרור או מסרבות להכיר בחמאס כארגון טרור", מסרה. היא הבהירה כי "ממשלה רחבה ככל האפשר צריכה לכלול מפלגות ציוניות, שמכירות בזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית".

ארדן: "לא נשב עם תומכות טרור"

גלעד ארדן מיהר להגיב על דברי בלוך ולהבהיר את עמדת המפלגה. "בניגוד לשקרים המופצים, לא נשב בשום אופן באף ממשלה עם המפלגות הערביות התומכות בטרור שמסרבות להגדיר את חמאס כארגון טרור", הצהיר.

עם זאת, ארדן השאיר פתח: "יכול להיות בממשלה בהחלט מקום לערבים ציוניים אוהבי המדינה, התומכים בגיוס ושירות לאומי ומכירים בזהותה היהודית של המדינה, אבל בשום אופן לא לרע"ם ולא לרשימה המשותפת, שהן מפלגות תומכות טרור".

המפלגה החדשה של ארדן ואדלשטיין, שהוקמה לפני כשבוע, מתמודדת עם אתגרים רבים. בסקרים האחרונים היא לא עוברת את אחוז החסימה, והמתחרים בליכוד תוקפים אותם כ"פייק ימין ממורמרים" שפועלים להעביר קולות לשמאל.

בלוך, שניהלה בעבר רשת תיכונים וכיהנה כראש עיר בית שמש במשך כשש שנים, צפויה להיכלל ברשימה לכנסת של המפלגה החדשה. הסערה שעוררה בריאיון הראשון שלה מעידה על חוסר המיומנות שלה בפוליטיקה הארצית, אם כי יש שיאמרו גם בפוליטיקה המקומית.