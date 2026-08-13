יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, משגר הבוקר (חמישי) איום חריף לעבר מפלגות גוש הימין: אם לא יתבצעו איחודים בימין - הוא ירוץ עצמאית עד הסוף, גם במחיר של אובדן קולות למחנה. בראיון לוחמני ברדיו גלי ישראל, הבהיר פייגלין כי אין לו כל כוונה לפרוש ברגע האחרון כדי "להציל מנדטים".

"אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע, בסדר?", איים פייגלין בשיחה עם איתמר פליישמן ואורי מלמד ברדיו גלי ישראל. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס. אני חלק מהמחנה הלאומי, אני הכי ימני שיש".

"אתם הבעיה, לא אני"

פייגלין פנה ישירות למנהיגי המפלגות והציב משוואה ברורה: "אתם רוצים את המנדטים הללו? בואו לאיחוד. לא תבואו לאיחוד - אתם הבעיה, אל תבואו אליי בטענות". הוא הדגיש כי אין בכוונתו לסגת מהצבתו כאלטרנטיבה שלטונית: "הנה אני מודיע לכם בצורה הכי מפורשת: אני לא הולך למצמץ".

לדבריו, המאבק הנוכחי חורג מהמתח המסורתי בין שמאל לימין. "אני לא הולך להשאיר את עם ישראל בלי אופציה שונה ממה שהביא אותו לשבעה באוקטובר, הן משמאל אבל גם מימין", הבהיר. פייגלין ציין כי המצביעים שלו אינם "נכס" של מפלגות אחרות, וכי הם בחרו בו מתוך אמונה בדרכו.

"נתניהו היה צריך להניח את המפתחות"

בהמשך דבריו, הפנה יו"ר 'זהות' אש ישירה לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו ולעבר צמרת ההנהגה המדינית והביטחונית. "בנימין נתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשמונה באוקטובר", פסק פייגלין על רקע המחדל החמור של שמחת תורה. לדבריו, "מכיוון שהוא לא עשה את זה, אף אחד לא לוקח אחריות, לא משמאל ולא מימין".