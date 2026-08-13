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"גם אם נאבד מנדטים"

פייגלין מאיים: "אני משוגע ולא אפרוש" • זה האולטימטום שהציב לגוש הימין

יו"ר 'זהות' מציב אולטימטום לימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" | וקינח בחלום שהציב לעצמו: "בעזרת השם אהיה שר הביטחון" (פוליטי מדיני)

38תגובות
משה פייגלין (צילום: פלאש 90)

יו"ר מפלגת 'זהות', משה פייגלין, משגר הבוקר (חמישי) איום חריף לעבר מפלגות גוש הימין: אם לא יתבצעו איחודים בימין - הוא ירוץ עצמאית עד הסוף, גם במחיר של אובדן קולות למחנה. בראיון לוחמני ברדיו גלי ישראל, הבהיר פייגלין כי אין לו כל כוונה לפרוש ברגע האחרון כדי "להציל מנדטים".

"אם אתם משחקים פה את המשחקים ולא מוכנים להתאחד, קחו בחשבון שיש לכם פה עסק עם משוגע, בסדר?", איים פייגלין בשיחה עם איתמר פליישמן ואורי מלמד ברדיו גלי ישראל. "המצביעים שלי לא שייכים לכם ולא נמצאים אצלכם בכיס. אני חלק מהמחנה הלאומי, אני הכי ימני שיש".

"אתם הבעיה, לא אני"

פייגלין פנה ישירות למנהיגי המפלגות והציב משוואה ברורה: "אתם רוצים את המנדטים הללו? בואו לאיחוד. לא תבואו לאיחוד - אתם הבעיה, אל תבואו אליי בטענות". הוא הדגיש כי אין בכוונתו לסגת מהצבתו כאלטרנטיבה שלטונית: "הנה אני מודיע לכם בצורה הכי מפורשת: אני לא הולך למצמץ".

לדבריו, המאבק הנוכחי חורג מהמתח המסורתי בין שמאל לימין. "אני לא הולך להשאיר את עם ישראל בלי אופציה שונה ממה שהביא אותו לשבעה באוקטובר, הן משמאל אבל גם מימין", הבהיר. פייגלין ציין כי המצביעים שלו אינם "נכס" של מפלגות אחרות, וכי הם בחרו בו מתוך אמונה בדרכו.

" היה צריך להניח את המפתחות"

בהמשך דבריו, הפנה יו"ר 'זהות' אש ישירה לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו ולעבר צמרת ההנהגה המדינית והביטחונית. "בנימין נתניהו היה צריך להניח את המפתחות בשמונה באוקטובר", פסק פייגלין על רקע המחדל החמור של שמחת תורה. לדבריו, "מכיוון שהוא לא עשה את זה, אף אחד לא לוקח אחריות, לא משמאל ולא מימין".

משה פייגלין בישיבת אורייתא בי-ם (צילום: מסך)

פייגלין, שבעבר כיהן כחבר כנסת בליכוד וניסה לקדם שינויים מבפנים, חזר לזירה הפוליטית לאחר שנים של היעדרות. בביקור נדיר שערך בישיבת "אורייתא" בירושלים, חשף את המנגנון הציני שעומד לדבריו מאחורי הקמפיינים הפוליטיים בישראל, כשפוליטיקאים משתמשים בציבור החרדי כ"דלק אלקטורלי".

"בעזרת השם אהיה שר הביטחון"

בסיום דבריו, התייחס פייגלין למטרת העל של חזרתו לזירה הפוליטית והציב רף גבוה במיוחד לשאיפותיו. "המאבק הנוכחי הוא לא בין שמאל וימין. המאבק הוא כדי שלא נקבל את השבעה באוקטובר הבא", הסביר. "לשם כך 'זהות' תהיה שם, ואני בעזרת השם אהיה שר הביטחון".

האיום של פייגלין מגיע על רקע סקרים אחרונים המצביעים על מפה פוליטית מורכבת, בה מפלגות הימין נאבקות על כל מנדט. בעוד מפלגת 'זהות' לא עברה את אחוז החסימה ברוב הסקרים האחרונים, פייגלין מבהיר כי הוא רואה את עצמו כנושא דגל של שינוי אמיתי, ולא כמי שיסתפק בתפקיד של "מציל מנדטים" לאחרים.
בנימין נתניהומשה פייגליןזהותפייגליןבחירות 2026

38 תגובות

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24
כול הכבוד אני יצביע לפיגלין ימני אמיתי שרק אמת וטובת המדינה בראשו לא כמו סמוטריץ וביבי שמשקרים פעם אחר פעם
ימין אמיתי
זה לא כל כך נעים להצביע לבזבזן קולות מקצועי שלא עשה ב30 שנה שום דבר מעשי בפוליטיקה.
מנחם
אני מאוד אוהב את פייגלין, אבל סמוטריץ' מעולם לא שיקר. הפוליטיקאי המושלם! אמין, ישר דרך, אידיאולוג, ביצועיסט. ירא שמים. הכל!!!
בניה
כן ?? רק שכחת שהוא אמר שאם יכנס גרגיר אחד של אורז הוא יפרוש מהממשלה הלך גם נגד האידיאולוגיה שלו וגם שיקר חתיכת טיפש תפתח את העיניים ותצביעו לפייגלין היחיד שיש לו אידיאולוגיה בימין מה שלא היה אף פעם וגם היחיד שעוד אומר אמת לא כמו שמאלטריץ' השקרן מטומטם וחבר מוסר מי שלא מצביע פייגלין
חחחחצ
23
זה מה שקורה למי שמעשן קנביס יותר מידי....
יעקב
22
מעריך אותך מאוד....אבל כשדופקים את הראש בקיר הראש כואב....לקיר לא קורה כלום. אל תהיה מגלומן ותדע..אם בגללך יבוא אוסלו הבא אזי ובאמת מגיע לקיר לפגוש את הראש שלך!!! וכולנו חלילה נשלם את מחיר העקשנות.
ימיני
אוסלו הבא יקרה רק תחת ביבי. גולן לא יעשה את זה כי הוא יודע שזה יפגע בגוש שלו. הוא רוצה שביבי לא יחזור לבלפור.
ציוני

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