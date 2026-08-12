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"זה הזמן לסגור חשבון"

כך ניר ברקת ניסה להוביל הפיכה ולהפיל את רה"מ | זו הנקמה הכואבת של נתניהו 

גורם מקורב לראש הממשלה טוען כי השריון של דוברונסקי נועד לפגוע בניר ברקת • הרקע: ניסיון הפיכה של ברקת בימים שלאחר מתקפת הפתע של חמאס | "ברקת פעל להפיל את נתניהו - עכשיו הנקמה" (פוליטי מדיני)

23תגובות
נתניהו וברקת (צילום: Tomer Neuberg/Flash90)

מה באמת עומד מאחורי ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין את איש העסקים אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד? גורם המקורב לנתניהו חשף אמש (שלישי) לחדשות 12 כי מדובר בצעד מחושב שנועד בין היתר לפגוע ב, וכי הסיבה נעוצה בתקופה הסוערת שאחרי מתקפת הפתע של ה-7 באוקטובר.

"בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו - וזה הזמן לסגור חשבון", כך טען הגורם בדיווח של דפנה ליאל. לדבריו, השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה, ובזמן שנותר עד הבחירות ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיכולים להוריד את ברקת במורד הרשימה - ביניהם אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים.

"הפוטש שכמעט הצליח"

על פי הדיווח, ברגע שנתניהו גילה שיש נגדו ניסיון הפיכה, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לבלום אותו. גם התרחבות הקואליציה שמה סוף ליוזמה. אבל עכשיו, כך נטען, הגיעה שעת הנקמה.

המקורב לנתניהו סיכם בחריפות: "בני הזוג נתניהו יודעים הכול. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך - זה כמעט הצליח".

הגורם המקורב לנתניהו הסביר גם את השריון שקיבל חיים כץ. לדבריו, כץ קיבל את השריון כי עזר לנתניהו להעביר את השריונים כיושב ראש המרכז ואפשר לו לעצב את הרשימה. אבל הוא גם היה דמות מרכזית בכך שהפוטש לא יצא לפועל, ונתניהו מכיר לו תודה על כך.

הפרשן הבכיר עמית סגל פרסם אמש פירוט מפורט יותר על האירועים. לדבריו, בחודש אוקטובר 2023 ניהל ניר ברקת התייעצויות קדחתניות עם יועציו המרובים בשכר, כאשר על הפרק עמדה תכנית להדחת נתניהו והחלפתו בראש הממשלה ניר ברקת.

"כרגיל, הביצוע היה יקר, מגושם וכושל", כתב סגל. "בחודשים אוקטובר 2023 עד מרץ 2024 ברקת ניסה להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין, אחר כך איגף אותה משמאל בקריאה לא לתקוף ועדות חקירה. בין לבין נפגש עם שרים, ח"כים ואנשי תקשורת והסביר להם למה רק הוא יכול להושיע את המדינה".

לדברי סגל, ביום האחרון של נובמבר 2023 הגיע חיים כץ לנתניהו וסיפר לו על הפוטש. נתניהו פירק אותו, בין היתר בשיחות תחזוק, קידומים ובשיגור אחד המורדים לתפקיד בחו"ל. "בצר לו, משנכשל במאבק מול נתניהו, ניסה ברקת לפייס את הליכודניקים באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12. גם זה לא תפס במיוחד", הוסיף.

במפלגת הליכוד הרשמית הכחישו את הדברים וטענו: "נתניהו שריין את אורן דוברונסקי כי הוא יזם הייטק מצליח, והוא יוכל לתרום מניסיונו להוביל את כלכלת ישראל".

מלשכתו של השר ניר ברקט נמסר: "מברכים את נתניהו על ההחלטה המצוינת לצרף את דוברונסקי לרשימה, היא מחזקת את הליכוד ואת הכוחות היזמיים בתנועה".
הליכודניר ברקתבחירות 2026

23 תגובות

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10
אין סוף למניפולציות של ביבי. הסובבים אותו הם חיילי פלסטיק על לוח שחמט.אין שם אף אחד עם חוט שידרה חוץ מיולי אדלשטיין.אבל חיבורו עם שקד הזיק לו.היא עשתה לביתה הרבה יותר לדעתי ממה שלמען המדינה.
רלי
9
נתניהו נמאסת כבר, לך הביתה ולא מעניין אותי מי יחליף אותך מאחמד טיבי ועד ברוך מרזל
רפי
למה?
יהודי
מגיב זה הוא סמולני
זה הכל
בעזרת ה עוד קדנציה מוצלחת 😊
יחיאל
8
בעולם מתוקן ראש ממשלה מתפטר אחרי אירוע כזה, אני אומר את זה כמי שחושב שרונן בר וחליוה פושעים
שי
שי ניצן?
דוד
ידידי כל מי שהיה ב10 השנים אחרונות שותף למערכת הביטחון אשם בגדול אבל הם אחכ עשו עוד כסף באוחפנים במקום לעמוד לדין שים לב אף איד לא הפך שולחן או התפטר בושה הם צריכים להישפט
שמעון
פסק הלכה. הכרת הטוב מעל הכל. מצביעים רק ביבי. כן בלי ביבי לא היית מצביע כלל אולי היית מתחת לאדמה במקרה הטוב או אפר בגלל אטום איראני. אז תודה לשם יתברך ותודה לשלוחו ביבי
המודה לה'באמת

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