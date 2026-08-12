מה באמת עומד מאחורי ההחלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין את איש העסקים אורן דוברונסקי במקום ה-11 ברשימת הליכוד? גורם המקורב לנתניהו חשף אמש (שלישי) לחדשות 12 כי מדובר בצעד מחושב שנועד בין היתר לפגוע בשר הכלכלה ניר ברקת, וכי הסיבה נעוצה בתקופה הסוערת שאחרי מתקפת הפתע של ה-7 באוקטובר.

"בסביבת נתניהו משוכנעים שברקת פעל אז להפיל את נתניהו - וזה הזמן לסגור חשבון", כך טען הגורם בדיווח של דפנה ליאל. לדבריו, השריון של דוברונסקי הוא רק ההתחלה, ובזמן שנותר עד הבחירות ינסה נתניהו לחזק מועמדים נוספים שיכולים להוריד את ברקת במורד הרשימה - ביניהם אלי כהן, אופיר כץ, עמיחי שיקלי ואחרים.

"הפוטש שכמעט הצליח"

על פי הדיווח, ברגע שנתניהו גילה שיש נגדו ניסיון הפיכה, הוא זימן אליו שורה של חברי כנסת ושרים והצליח לבלום אותו. גם התרחבות הקואליציה שמה סוף ליוזמה. אבל עכשיו, כך נטען, הגיעה שעת הנקמה.

המקורב לנתניהו סיכם בחריפות: "בני הזוג נתניהו יודעים הכול. מבחינתם ניר ברקת היה זה שהוביל וגרוע מכך - זה כמעט הצליח".

הגורם המקורב לנתניהו הסביר גם את השריון שקיבל חיים כץ. לדבריו, כץ קיבל את השריון כי עזר לנתניהו להעביר את השריונים כיושב ראש המרכז ואפשר לו לעצב את הרשימה. אבל הוא גם היה דמות מרכזית בכך שהפוטש לא יצא לפועל, ונתניהו מכיר לו תודה על כך.

הפרשן הבכיר עמית סגל פרסם אמש פירוט מפורט יותר על האירועים. לדבריו, בחודש אוקטובר 2023 ניהל ניר ברקת התייעצויות קדחתניות עם יועציו המרובים בשכר, כאשר על הפרק עמדה תכנית להדחת נתניהו והחלפתו בראש הממשלה ניר ברקת.

"כרגיל, הביצוע היה יקר, מגושם וכושל", כתב סגל. "בחודשים אוקטובר 2023 עד מרץ 2024 ברקת ניסה להפיל את התקציב, יצא נגד הממשלה מימין, אחר כך איגף אותה משמאל בקריאה לא לתקוף ועדות חקירה. בין לבין נפגש עם שרים, ח"כים ואנשי תקשורת והסביר להם למה רק הוא יכול להושיע את המדינה".

לדברי סגל, ביום האחרון של נובמבר 2023 הגיע חיים כץ לנתניהו וסיפר לו על הפוטש. נתניהו פירק אותו, בין היתר בשיחות תחזוק, קידומים ובשיגור אחד המורדים לתפקיד בחו"ל. "בצר לו, משנכשל במאבק מול נתניהו, ניסה ברקת לפייס את הליכודניקים באמצעות קרן תביעות נגד ערוץ 12. גם זה לא תפס במיוחד", הוסיף.

במפלגת הליכוד הרשמית הכחישו את הדברים וטענו: "נתניהו שריין את אורן דוברונסקי כי הוא יזם הייטק מצליח, והוא יוכל לתרום מניסיונו להוביל את כלכלת ישראל".

מלשכתו של השר ניר ברקט נמסר: "מברכים את נתניהו על ההחלטה המצוינת לצרף את דוברונסקי לרשימה, היא מחזקת את הליכוד ואת הכוחות היזמיים בתנועה".