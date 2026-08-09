מפלגות ש"ס ויהדות התורה מציגות יציבות ומשיגות 8 מנדטים לכל אחת, כך עולה מסקר חדש של כאן חדשות לקראת בחירות 2026.

במקביל, מפלגת הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר במערכת הפוליטית עם 24 מנדטים, כשהיא מקדימה את מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שזוכה ל-23 מנדטים.

במקביל נרשמת היחלשות נמשכת של מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד, שצונחת ל-13 מנדטים בלבד.

​המפה הפוליטית מציגה שינויים פנימיים נוספים בתוך הגושים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר יורדת במנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת ועולה ל-5 מנדטים.

מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן רושמות התחזקות ומגיעות ל-10 מנדטים כל אחת. בזירה הערבית, מפלגת רע"ם מתחזקת ל-6 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל עומדת על 5 מנדטים.

​שתי המפלגות החדשות שהושקו לאחרונה, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל ומפלגתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה.

תוצאה זו נרשמת גם עבור רשימת כחול לבן בראשות דדי שמחי ועבור מפלגת בל"ד. בעקבות זאת, גוש נתניהו רושם התחזקות של מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם ועומד כעת על 53 מנדטים.

​בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה מצליח בנימין נתניהו להרחיב את הפער מול יריביו. נתניהו זוכה ל-41% מתמיכת הציבור, לעומת 34% בלבד שסבורים כי גדי איזנקוט, חסר הניסיון בתפקיד ראש הממשלה, מתאים לכהן בתפקיד.

הסקר בחן גם הלכי רוח חברתיים, וממנו עולה כי כחמישית מהציבור שקלו לאחרונה לעזוב את המדינה, בעוד שליש מהנשאלים ציינו כי הם מכירים באופן אישי לפחות אדם אחד שירד מהארץ במהלך השנתיים האחרונות.