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ומי מתאים לראשות הממשלה?

הליכוד מוביל, החרדים מפתיעים - מסע ההתרסקות של בנט נמשך | סקר בחירות

סקר מפתיע של כאן חדשות הערב מציג תמונת מצב מעניינת באשר לדעת הקהל הישראלי אם הבחירות היו מתקיימות היום | למרות שהקואליציה הנוכחית אינה משיגה 61 אצבעות, נתניהו ממשיך להוביל הן במספר המנדטים והן בהתאמה לראשות הממשלה (פוליטי)

10תגובות
נתניהו (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מפלגות ויהדות התורה מציגות יציבות ומשיגות 8 מנדטים לכל אחת, כך עולה מסקר חדש של כאן חדשות לקראת בחירות 2026.

במקביל, מפלגת הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר במערכת הפוליטית עם 24 מנדטים, כשהיא מקדימה את מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שזוכה ל-23 מנדטים.

במקביל נרשמת היחלשות נמשכת של מפלגת ביחד בראשות ויאיר לפיד, שצונחת ל-13 מנדטים בלבד.

​המפה הפוליטית מציגה שינויים פנימיים נוספים בתוך הגושים. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר יורדת במנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים, בעוד מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מתחזקת ועולה ל-5 מנדטים.

מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן רושמות התחזקות ומגיעות ל-10 מנדטים כל אחת. בזירה הערבית, מפלגת רע"ם מתחזקת ל-6 מנדטים, בעוד חד"ש-תע"ל עומדת על 5 מנדטים.

​שתי המפלגות החדשות שהושקו לאחרונה, מפלגתם של חילי טרופר ויועז הנדל ומפלגתם של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה.

תוצאה זו נרשמת גם עבור רשימת כחול לבן בראשות דדי שמחי ועבור מפלגת בל"ד. בעקבות זאת, גוש רושם התחזקות של מנדט אחד בהשוואה לסקר הקודם ועומד כעת על 53 מנדטים.

​בשאלת ההתאמה לתפקיד ראש הממשלה מצליח בנימין נתניהו להרחיב את הפער מול יריביו. נתניהו זוכה ל-41% מתמיכת הציבור, לעומת 34% בלבד שסבורים כי גדי איזנקוט, חסר הניסיון בתפקיד ראש הממשלה, מתאים לכהן בתפקיד.

הסקר בחן גם הלכי רוח חברתיים, וממנו עולה כי כחמישית מהציבור שקלו לאחרונה לעזוב את המדינה, בעוד שליש מהנשאלים ציינו כי הם מכירים באופן אישי לפחות אדם אחד שירד מהארץ במהלך השנתיים האחרונות.

בנימין נתניהוש"סנפתלי בנטהליכוד

10 תגובות

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6
מחכים מתי מפלגת אחי תופיע בסקרים... לא נראה שהסוקרים בכלל מודעים לקיומה.. ולא בטוח כמה הציבור שלנו יודע עליה
אדיר
בשביל מה צריך עוד מפלגה ועוד פיצולים? ברוך ה' יש לנו את הנציגות החרדית והדתית החזקה שדואגת לציבור שלנו כבר שנים. כל מפלגות האווירה האלה רק שורפות קולות לימין
מאיר
איפה דואגים לך סליחה דואגים לגנוב אותך ולדאוג למקרובים אולי אתה אחד מהם הכל מובן
ישראל
עוד מישהו שרוצה לבזבז את קולות הימין למען שמו.
נועם
5
אל כל הזבל השמאלני, תרדו מהארץ לטובת איכת הסביבה
גוני
4
אנחנו רואים פה שוב איך התשקורת מנסה לנפח בלונים כמו איזנקוט שאין לו שום ניסיון אזרחי משמעותי. הציבור הספרדי האמיתי יודע שהבית שלו זה רק ש"ס, וכל הניסיונות של מפלגות אווירה למיניהן תמיד מסתיימים באחוז החסימה.
שלמה
לאייזנקוט דוקא יש נסיון אזרחי. הוא ישב בראש חברה ציבורית במשך 3 שנים שבמהלכן שוויה ירג ב90%!
נחום

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