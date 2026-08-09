גלגל הצלה פוליטי? הצעד הנואש של נפתלי בנט מול הצניחה בסקרים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מנהל בימים האחרונים מאמצים קדחתניים לצרף את חבר הכנסת חילי טרופר ואת חברי רשימת "בית ציוני" למפלגתו "ביחד". כך דווח הערב (ראשון) בחדשות 13.

על פי הדיווח, של מיכאל שמש, בנט מציע איחוד מלא בין שתי הרשימות לקראת הבחירות הקרובות שייערכו ב-27 באוקטובר.

אולם נכון לשלב זה, לפי הדיווח, המגעים בין הצדדים אינם מבשילים לכדי הסכם. טרופר אינו ממהר להשיב בחיוב להצעת בנט, ובוחן במקביל גם את האפשרות להצטרף לריצה משותפת עם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר".

בתגובה רשמית לפניות כתבים, סירב טרופר להתייחס לפרטי המגעים הבלתי רשמיים וציין כי אינו עוסק בשיחות פרטיות, תוך שהוא מתחייב לעדכן את הציבור באופן מסודר לכשיהיה מה לדווח.

על רקע צניחה בסקרים

המהלך מצד בנט מגיע על רקע ירידה עקבית וממושכת של מפלגת "ביחד" בסקרים האחרונים. בסקר האחרון שפורסם בכאן חדשות, המפלגה צנחה ל-13 מנדטים בלבד, נתון המעיד על שחיקה ניכרת בכוחה. הירידה בסקרים מלווה בנסיגה מהאפשרות לאיחוד פוליטי עם מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט, מה שמוביל את בנט לחפש חיבורים פוליטיים חדשים שישמשו עבורו כגלגל הצלה אלקטורלי.

הניסיונות הנוכחיים לחיבורים פוליטיים מגיעים כחודש לאחר שטרופר סיכם עם חבר הכנסת לשעבר יועז הנדל, העומד בראש מפלגת המילואמניקים, על ריצה משותפת במסגרת רשימת "בית ציוני". בעת הכרזתם על הריצה המשותפת הצהירו השניים כי מטרתם המרכזית היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה.

על אף שלפרקים הצליחה הרשימה המאוחדת לעבור את אחוז החסימה בחלק מהסקרים שנערכו לאחרונה, בסקרים האחרונים שנערכו במערכת התקשורת נרשמה מגמת נסיגה והיא שוב נותרה מתחת לרף הנדרש לכניסה לכנסת. נתון זה מוסיף ללחץ הפוליטי במרכז-שמאל ולחיפוש אחר איחודים נוספים שיאפשרו לעבור את אחוז החסימה ולהיכנס לכנסת.

במקביל למגעים של בנט עם טרופר, נרשמים גם ניסיונות איחוד נוספים במרכז המפה הפוליטית. כפי שדיווחנו, בני גנץ ואיילת שקד ניהלו עד לאחרונה משא ומתן לריצה משותפת, כאשר המתווה שנשקל כלל את גנץ במקום הראשון ברשימה ואת שקד עם זכות בחירה ראשונה לתפקיד בממשלה. גם מגעים אלה טרם הבשילו לכדי הסכם סופי.

המערכת הפוליטית במרכז-שמאל נמצאת בתקופה של חיפושים אינטנסיביים אחר נוסחאות איחוד שיאפשרו להתמודד ביעילות מול הליכוד ומפלגות הימין. הלחץ גובר ככל שמתקרב המועד האחרון להגשת רשימות, והשחקנים הפוליטיים מבינים כי ללא איחודים משמעותיים, חלק מהמפלגות עלולות להישאר מחוץ לכנסת ולבזבז קולות בוחרים.