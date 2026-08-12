פקקי ענק ושיבושי תנועה מורגשים היום (רביעי) משעות אחר הצהריים באזור גוש דן, בעקבות חידוש המחאות נגד מעצר תלמידי ישיבות ונגד הגיוס לצה"ל. כוחות משטרה גדולים של מרחב דן נפרסו בשטח במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולבצע הכוונות תנועה.

מפגינים החלו לחסום את כביש 4, באזור הכניסה לבני ברק וצומת גהה. במשטרה נערכו במקום עם מכת"זית ואמצעים נוספים. מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי שיבושי תנועה ייתכנו בכביש 4 בשני הכיוונים בקטע שבין מחלף אלוף שדה ועד למחלף אם המושבות.

בנוסף, במשטרה מזהירים מפני עומסי תנועה כבדים ויתכנות לחסימות נוספות לאורך ציר ז'בוטינסקי המרכזי המקשר בין פתח תקווה, בני ברק ורמת גן.

במשטרה קוראים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו ככל הניתן ולהסתייע בדרכים חלופיות, תוך שהם מבהירים כי לצד השמירה על זכות המחאה, לא תורשה פגיעה בחופש התנועה או התנהגות המסכנת את שלום הציבור.

חמישה שבועות של שקט - והמחאה חוזרת

גל המחאה הנוכחי מגיע לאחר תקופה של כחמישה שבועות שבהם נרשם שקט יחסי ולא התקיימו הפגנות נרחבות על מעצרי עריקים. מי שעומדים מאחורי חידוש ההפגנות הסוערות הם תלמידיו של הגאון רבי צבי פרידמן, אשר הודיעו על היציאה לרחובות בעקבות מעצרו של צעיר חרדי והעברתו לכלא הצבאי.

על פי טענות הגורמים במחאה, הצעיר הגיע לתחנת המשטרה של יחידת להב 433 במטרה למסור עדות בלבד, אולם בהגיעו למקום נעצר והועבר באופן מיידי לידי שלטונות הצבא. לטענת המפגינים, מדובר בהפרה חמורה של התחייבויות קודמות מצד מפכ"ל המשטרה, לפיהן עריקים המגיעים למשטרה לצורך עניינים אזרחיים או עדות לא ייעצרו בגין עריקותם.

ח"כ משה אבוטבול תקף במכתב חריף ששיגר לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "מדובר בחציית קו אדום ובהפרה חמורה של התחייבות המפכ"ל לציבור החרדי. כך לא בונים אמון – כך הורסים אותו. ייתכן וההנחיות לא חודדו בשטח, ונדרש חידוד נהלים מיידי כדי לאפשר לבני תורה להגיש תלונות ולמסור עדות בתחנות המשטרה בלי לחשוש".