התפתחות מעניינת בפרשת הסגרתו של בן הישיבה משה שטיינר למשטרה הצבאית: לאחר שביום שני הועבר שטיינר מיחידת להב 433 לידי המשטרה הצבאית בשל היותו דרוש בגין עריקות, מתברר כי דווקא ההליך הפלילי שבגינו זומן לחקירה עשוי להשפיע על המשך הליכי גיוסו ואף להוביל בהמשך לקבלת פטור משירות בצה״ל.

שטיינר, בן 21 מבני ברק, קרוב משפחתו של ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, זומן לחקירה באזהרה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשה של הוצאת רישיונות נהיגה במרמה. לפי החשד, הוא תיווך בין מי שביקשו לקבל רישיון נהיגה אף שלא הוסמכו לכך, לבין אחרים שניגשו במקומם למבחן הנהיגה המעשי, ובכך התאפשר לכאורה לקבל רישיון מבלי לעבור את המבחן באופן אישי.

במהלך שהותו בלהב 433 התברר כי שטיינר דרוש למשטרה הצבאית בשל עריקות. בעקבות זאת הועבר דיווח לצבא, ובהמשך הוא הועבר לידי המשטרה הצבאית בחניון ונלקח לכלא הצבאי ל-20 ימים.

תיק פלילי שעשוי להוביל לפטור

אלא שכאן נוצר מצב חריג: תיק פלילי פתוח, החל משלב של חקירה משטרתית ובוודאי ככל שההליך מתקדם לכתב אישום או לניהול תיק בבית המשפט, עשוי להשפיע על הליכי הגיוס לצה"ל. במקרים שבהם מתנהלים נגד מועמד לשירות הליכים פליליים, ניתן לעכב את הליכי הגיוס, ובנסיבות מסוימות הצבא עשוי אף להחליט על מתן פטור משירות מטעמים פליליים.

משמעות הדבר היא כי בעוד שהמשטרה העבירה את שטיינר למשטרה הצבאית בשל היותו דרוש בגין עריקות, דווקא החקירה הפלילית שבגללה הגיע מלכתחילה ללהב 433 עשויה בהמשך לסייע לו לעכב את הליכי הגיוס ואף להביא לפטור משירות.

סערה בציבור החרדי

המעצר עורר סערה בציבור החרדי, בין היתר על רקע טענות שלפיהן המשטרה התחייבה בעבר שלא להסגיר למשטרה הצבאית בני ישיבות שהגיעו לתחנות המשטרה במסגרת טיפול בהליך פלילי. במשטרה דחו את הטענות ומסרו בתגובה ל״כיכר השבת״: "החשוד זומן לחקירה באזהרה בלהב 433 בגין עבירות פליליות חמורות. עם היוודע כי הוא דרוש למשטרה הצבאית, הועבר דיווח כמקובל וכנדרש. כל פרסום אחר שגוי ונועד לחזק נרטיב מגמתי ושקרי".