צפו בריאיון - צילום: משה אריה 10 10 0:00 / 3:08 צפו בריאיון ( צילום: משה אריה )

אלפי משתתפים גדשו אתמול את רחובות ירושלים בצעדת ענק ובעצרת הוקרה מרגשת לאסירי עולם התורה – בחורים ואברכים שנעצרו ונשפטו למאסר בכלא הצבאי בעקבות אי-התייצבותם בלשכות הגיוס.

בתוך ההמון צעד אברך צעיר, שרק לאחרונה שוחרר מהכלא הצבאי. עבורו, ההשתתפות בעצרת שנערכה ל לכבוד העצורים לא הייתה עוד מפגן תמיכה רגיל, אלא סגירת מעגל אישית. "מה שמביא אותי לפה זה שישבתי בכלא, ועושים לי עכשיו עידוד והוקרה על זה," הוא משחזר בריאיון ל'כיכר השבת'. "לא היה נעים כל כך כשידעתי שנעצרתי, אבל עצם זה שידעתי שיש מישהו מאחוריי שתומך בי, ארגון 'נותנים גב', – החוויה הפכה ברגע, משנייה של פחד ואימה, לשמחה גדולה. ידעתי שיש מי שתומך בי ומדריך אותי בדיוק מה הולך להיות לי בכלא, במעצר ובמשפט. ברגע שהיה מי שהדריך אותי, הרגשתי משהו אחר לגמרי". "מעצרים זה משהו שמלחיץ," מסביר האברך, "אבל ברגע שאתה יודע שיש לך ארגון מאחוריך שתומך בך ומדריך אותך, אומר לך בדיוק מה הולך להיות במעצר ובמשפט, מדריך אותך מה להגיד ומה לא להגיד, מה הזכויות שלך – כל המעצר משתנה ואתה מרגיש שיש מישהו שעומד מאחוריך".

הצעדה בכיכר השבת, אמש ( צילום: משה אריה )

לדבריו, "ארגון 'נותנים גב' - הם ממש כשמם, נותנים גב גם בבחינה המשפטית וגם בבחינה הרוחנית. מדריכים אותך איזה דברים רוחניים הולכים להיות לך ואיזה לא, כדי שתהיה מוכן ויהיו לך כלים. מעבר לכך, הם נותנים תמיכה מלאה לבני המשפחה שלך – שולחים לכלא חבילות של מוצרים בסיסיים, לבית של המשפחה שולחים חבילות ודברי עידוד לשבת, שולחים ספרים... דואגים שבאמת ירגישו שיש גב מאחוריהם".

"פניתי לחברי הכנסת – הם לא עזרו"

לצד התודה העמוקה לארגון 'נותנים גב', בפי האברך ובקרב משפחות עצורים נוספות מבעבעת ביקורת חריפה ונוקבת כלפי נציגי הציבור החרדים בכנסת, שלדבריהם הפנו עורף בשעת המבחן.

"אני מאוכזב מהם מאוד," הוא אומר בכאב. "אני בעצמי פניתי להרבה חברי כנסת שטענו שהם עוזרים, ותכלס – בשעת אמת הם לא עזרו. היחידים שבאמת עזרו אלו אנשי 'נותנים גב'".

האברך מדגיש בסיום: "לצערי, אני לא הולך להצביע בבחירות הקרובות – ועוד אלפים כמוני. אני יודע שגם בני המשפחות של העצורים ראו שחברי הכנסת לא עזרו לנו כמו שהם הבטיחו".